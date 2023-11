Tourismusschüler an Orten, „die man sonst nur in Filmen sieht“

Eine Sprachreise, die alle Stückerl spielte, verbrachte der vierte Jahrgang der Tourismusschule Retz in England. Begleitlehrer Thomas Dammelhart hatte es wieder einmal geschafft, trotz Brexit und Turbulenzen in den Flugplänen eine Woche im Seebad Brighton zu organisieren. Ziel dieser Reise war es nicht nur, die englischen Sprachkenntnisse zu vertiefen, sondern auch die kulturellen und touristischen Höhepunkte des Landes zu entdecken.

Neben dem Unterricht in einer Sprachschule gab es ein vielfältiges Programm an Aktivitäten. So verbrachte die Klasse einen Tag in London, absolvierte eine Stadtführung in Brighton und war auch sehr vom Besuch des Sea Life, des ältesten Aquariums der Welt, begeistert. Die Fahrt auf den 140 Meter hohen Observation Tower imponierte ebenso. Lena Kohlberger, Schülerin der 4A, meinte: „Das absolute Highlight der Sprachreise war unser Tag in London. Es war überwältigend, vor den berühmten Sehenswürdigkeiten zu stehen, die man sonst nur in Filmen sieht.“

Mittendrin im britischen Alltag

Besonders zufrieden waren die Schüler mit ihren Gastfamilien. Das System der Gastfamilie bietet zusätzlich zur Übernachtung die Möglichkeit, den Alltag britischer Familien kennenzulernen und englische Konversation zu üben. Oftmals entstehen Freundschaften fürs Leben.

In ihrer Freizeit hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden und ein paar Andenken für zuhause zu besorgen. Am Ende waren alle einig: „Diese Reise hat uns noch mehr zusammengeschweißt und wir werden uns noch lange daran zurückerinnern.“