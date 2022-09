Modernste Tourismusschule Österreichs öffnet ihre Türen .

Die Schüler der Retzer Tourismusschulen sind mit einer Einweihungsparty ins neue Jahr gestartet. Denn sie lernen nun in einem neuen Haus, wo am 23. September von 14 bis 18 Uhr der erste Tag der offenen Tür in diesem Schuljahr stattfindet.