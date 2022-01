Viertes Corona-Schulsemester: "Kopf hoch und Blick nach vorne"

„Sie sind nicht erbaut darüber, dass die mündliche Matura stattfindet“, weiß HAK-Direktorin Andrea Filz von ihren 60 Maturanten, die vergangene Woche auch vor der Schule protestierten und entsprechende Fotos schossen. „Ich war eingebunden“, war für die Direktorin diese Aktion okay.

„Es ist der erste Jahrgang, der so lange im Distance-Learning war, und die Pandemie nach wie vor nicht vorbei“, hat Filz durchaus Verständnis für die Schüler. Dass die BHS aufgrund unterschiedlicher Prüfungsleitfäden gegenüber der AHS in der Stoffreduzierung weniger flexibel sei, macht die Sache nicht einfacher. Doch die Direktorin versucht, positiv auf die Jugendlichen einzuwirken: „Wir werden das hinbekommen und es wird in der Schule alles dafür getan, dass die mündliche Reifeprüfung gut abläuft.“

Zuversicht in der BHAK/BHAS: "Es kommen wieder andere Zeiten"

Auch für sie selbst und ihre Lehrkräfte zehre die seit März 2020 andauernde Ausnahmesituation an den Kräften. Es bleibt kaum Zeit, die Akkus auzuladen. Das Rezept? „Kopf hoch, Blick nach vorne, immer positiv denken. Es kommen wieder andere Zeiten“, so Filz.

Marion Hofmann, Direktorin der HLW beobachtete, dass gerade die ersten beiden Monate des Wintersemesters überaus wichtig für die Schüler waren. „Sie haben teilweise sehr unter der sozialen Isolation gelitten“, sagt sie. Bis zu den Weihnachtsferien sei das Semester ganz gut verlaufen, soziale Aktivitäten waren zu Beginn noch möglich.

... und der HLW nicht. Sie taten in einem Streik ihren Unmut kund. Foto: privat

Die neuen Herausforderungen kam mit Jahresbeginn durch die Omikron-Situation. Die Sicherheitsphase bis Ende Februar sei bereits durcheinandergewürfelt worden, weil die PCR-Tests nicht ausgewertet wurden. „So mussten wir oft sehr rasch reagieren und mittels Antigen-Test nachtesten“, sagt Hofmann. Das sie vor allem für die Mitarbeiter im Sekretariat und für die Lehrer fordernd gewesen. „Wir wussten ja nie, ob wir zeitgerecht vor Schulbeginn die Ergebnisse übermittelt bekommen.“

HLW muss erstmals Klasse ins Distance-Learning schicken

Generell sei die HLW aber sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. „Sei dieser Woche nehmen die positiven Fälle aber zu“, beobachtet die Direktorin, die erstmals eine Klasse ins Distance-Learning schicken musste. „Ich bin sehr dankbar für den guten Zusammenhalt an der Schule.“ Und auch dafür, dass alle Beteiligten Ruhe bewahren und mithelfen, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten.

Die Maturanten der HLW traten in der Vorwoche ebenfalls in den Streik. Was sagt die Direktorin dazu? „Hauptthema des Streiks waren die geplanten mündlichen Prüfungen, die von den Klassenlehrern erstellt werden“, weiß Hofmann. Darum könne auf die individuelle Situation der Schüler eingegangen werden.

Deshalb kann sie den Streik nicht ganz verstehen. „Für mich wäre es nachvollziehbarer gewesen, wenn die zukünftigen Maturanten aufgrund der schriftlichen Reife- und Diplomprüfungen gestreikt hätten, die zentral erstellt werden.“ Dass es wieder mündliche Prüfungen gibt, sei für die HLW-Dirketorin „ein wesentlicher Schritt in Richtung eines normalen Schulbetriebs“.

