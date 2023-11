660 Schüler wählten ihre Werkzeuge für mentale Gesundheit

Mentale Gesundheit ist wichtig – insbesondere in einer unsteten Zeit wie der heutigen. So lautete das Credo an der HLW Hollabrunn, wo in Teamsitzungen die Idee reifte, das gesamte Schulleben drei Tage lang der mentalen Gesundheit zu widmen. Daraus entstanden sind die ersten „Mental Health Days“ der HLW/FW Hollabrunn, die unmittelbar vor den Herbstferien an der Schule stattgefunden haben. Ziel war es, Schülern und Lehrern gute Hilfestellungen und Werkzeuge im Umgang mit allen Themen der mentalen Gesundheit zu geben und so die Gesundheitskompetenz auf lange Sicht zu stärken.

Experten von über 20 verschiedenen Organisationen, darunter Sozialarbeiter, Psychologen, Ärzte, Lerncoaches sowie Lebens- und Sozialberater, wurden für Workshops und Vorträge für über 660 Schüler gewonnen. Zudem wurden vom Lehrerteam selbst weitere Workshops, die sich die Jugendlichen frei wählen durften, angeboten. Jeder Schüler konnte sich so ein individuelles Programm zusammenstellen: Vom Waldbaden über Resilienztraining bis hin zu digitalen Entspannungstechniken war für jeden etwas dabei.

Abgerundet wurde das Programm mit einer thematisch passenden Buchausstellung, einem Stationenbetrieb und einem Spielfilm, der zum Nachdenken anregen sollte. Abschließend wurden diese drei Tage im Klassenrat-Setting von den Schülern mit ihren Lehrkräften reflektiert.

„Feedback von allen bestärkt uns“

Für Pädagogen und Erziehungsberechtigte fand eine Informationsveranstaltung statt, in deren Rahmen externe Experten des Projekts „Tage der psychischen Gesundheit“ gezielte Informationen zum Thema „Mentale Gesundheit“ vermittelten. Für die Schüler wurden Schwerpunkte je nach Altersstufe gesetzt - so gab es unter anderem Vorträge zu „Leistungsdruck und Prüfungsangst“, „Depressionen“, „Sucht“ und „(Existenz-)Ängsten“.

„Die Mental Health Days zeigten uns nicht nur, dass dieses umfassende Thema für uns alle von enormer Brisanz ist, sondern auch, dass Schule mehr ist, als nur nach Stundenplan zu unterrichten. Das Feedback war von allen Schulpartnern positiv und bestärkt uns darin, diesen Weg fortzusetzen“, betont Direktorin Marion Hofmann. Sie dankte dem Organisationsteam und allen, die sich auf diese „doch etwas andere Art des Unterrichts“ eingelassen haben.