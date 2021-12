Kreativ zum 150er: Schüler gestalteten Nordwestbahn-Buch

Am 1. November 2021 bahnte sich das Jubiläum „150 Jahre Nordwestbahn“ an. Durch die Aktivität von Werner Prokop im Verlag Railway Media Group (RMG), in dem Eisenbahnfreunde in ihrer Freizeit Fachliteratur zum Thema Eisenbahn herstellen, ergab sich die Möglichkeit, für das Fest ein Jubiläumsbuch zu kreieren. Da Prokop an der HLW Hollabrunn in der Vertiefung Kreativwerkstatt unterrichtet und einige Schülerinnen der Maturaklasse begeistert zustimmten, entstand daraus ein Schulprojekt.

Viele der HLW-Schüler nutzen die Nordwestbahn täglich für ihren Schulweg. Gemeinsam erarbeitete die Projektgruppe im Kreativunterricht ein modernes Layout, retuschierte ausgewählte Fotos und schrieb historische Texte – zusammengetragen aus unzähligen Quellen. Außerdem steuerten einige der Jugendlichen selbst Vergleichsfotos – damals und heute – entlang der Strecke sowie in den Bahnhöfen und Haltestellen bei.

Trotz mehrmaliger Distance-Learning-Phasen in der Pandemie gelang die Gestaltung des Jubiläumsbuches dank des großen Engagements der Schülerinnen äußerst rasch und hochwertig.

„Mut, junge Menschen eintauchen zu lassen“

Franz Straka ist der Geschäftsführer im Verlag Railway Media Group. „Ohne sein Vertrauen in unsere Arbeit und den Mut, auch junge Menschen in die Materie eintauchen zu lassen, gäbe es das Buch nicht als Schulprojekt“, betont Werner Prokop.

Die RMG ist ein Verein. Die Gewinne aus Büchern werden gleich in die nächsten Bücher investiert. „Ein Flop eines einzigen Buchs würde viele weitere Projekte verhindern“, schildert der HLW-Lehrer und Eisenbahn-Fan, der dank HLW-Direktorin Marion Hofmann sein Engagement über den Standardunterricht hinaus leben darf und damit Schüler begeistern kann.