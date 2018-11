In den letzten Monaten fertigte die 5B-Klasse der HLW Hollabrunn ein 160-seitiges Buch über die Stadtbahn-Architektur Otto Wagners in Wien. Diese kann heute auf der Fahrt mit den U-Bahn-Linien U4 und U6 sowie mit der Vorortelinie S45 weiterhin erlebt werden.

In der Horner Firma Berger waren die Jugendlichen zum Andruck geladen und durften hinter die Kulissen blicken.

Viele Stunden wurden in das Werk investiert, die Farbabstimmung sei schließlich der Höhepunkt gewesen, berichtet Kreativlehrer und Projektleiter Werner Prokop. Die Schüler durften die ersten Bögen unterzeichnen und damit offiziell zum Druck freigeben. Gebunden wird das Buch schließlich bei der Firma G.G. in Hollabrunn, Ende November erscheint es im Verlag Railway-Media-Group