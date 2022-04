"Tag der Abendkleidung" und Kindheitshelden statt Schulball

Werbung

Nach den ganzen Anstrengungen und Einschränken in diesem Schuljahr soll der Spaß in der HLW Hollabrunn nicht fehlen. So organisierten die Abschlussklassen eine originelle Motto-Woche, in der der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren.

Am ersten Tag war es gemütlich, denn da kamen die Schüler in Pyjama oder Jogginghose. Darauf folgte das Motto „Anfangsbuchstabe“ – dabei zeigten sich Schüler wie Lehrer von ihrer kreativsten Seite. Von Lampe, Feuerwehrauto, Infotafel bis hin zu Sirene und Kürbis waren viele originelle Ideen dabei. An Tag drei riefen die Abschlussklassen das Motto „Anything but a backpack“ aus. So wurden Kinderwägen, Bierkisten, Scheibtruhen, Rasenmäher, Aquarien, Schatzkisten etc. mitgenommen, um die Schulsachen sicher zu transportieren.

Die Schlümpfe, Hannah Montana & Co.

Der vorletzte Tag war gezeichnet von den Kindheitshelden. Persönlichkeiten wie Mickey Mouse, Super Mario, die Schlümpfe, Hannah Montana und viele mehr waren zu Gast in der HLW Hollabrunn. Den krönenden Abschluss bildete schließlich der Tag der Abendkleidung – wahrlich ein Augenschmaus, wohin das Auge reichte. „Auch wenn es nicht den Abschlussball gänzlich ersetzen konnte, war es dennoch eine gelungene Veranstaltung“, befand Lehrerin Nicole Guttenbrunner.

