HLW-Schülerinnen stellten ihre Schule virtuell vor .

An "echte" Tage der offenen Tür war auch in der Schulstadt Hollabrunn heuer aufgrund der Coronasituation nicht zu denken. Lehrer und Schüler steckten aber den Kopf nicht in den Sand und schafften virtuell Abhilfe. So auch in der HLW Hollabrunn, wo die Organisatorinnen nun Bilanz zogen.