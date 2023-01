Gefahr gebannt: Becken am Sulzbach schützt Zellerndorf

Für den Hochwasserschutz in Zellerndorf stellt das Land Niederösterreich 920.000 Euro, der Bund 1,15 Millionen Euro zur Verfügung. Der Pulkau Wasserverband übernimmt 230.000 Euro der Gesamtinvestition von 2,3 Millionen Euro. Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2021 bis 2022.

Im Bereich der Marktgemeinde Zellerndorf kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Überflutungen, die zu schweren Schäden an Wohnhäusern, gewerblichen Objekten, Straßen, Brücken und infrastrukturellen Einrichtungen führten. So hat der Pulkau Wasserverband nun am Sulzbach ein Hochwasserrückhaltebecken zum Schutz der Ortschaft errichtet. Die Retentionsmaßnahmen berücksichtigen außerdem die für das Flussgebiet vorgesehenen wasserbaulichen Schutzmaßnahmen und haben Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Pulkau.

Auf 100-jährliches Hochwasser ausgelegt

Das Retentionsbecken Sulzbach ist auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgelegt und weist ein Volumen von rund 415.000 m³ auf. Bei der Beckenbemessung wurde eine Hochwasserführung der Pulkau mitberücksichtigt, sodass es hier zu keinen negativen Wechselwirkungen kommen kann. Der Hochwasserspitzenabfluss des Sulzbaches wird dabei um rund 72 Prozent von 20,5m³/s auf 5,7m³/s gedrosselt.

Das Becken wird zum Sulzbach hin von einem bis zu 3,6 Meter hohen befahrbaren Damm begrenzt. Um keine wertvollen landwirtschaftlichen Flächen zu verlieren, können die angrenzenden Felder im Einstaubereich des Retentionsbeckens weiter bewirtschaftet werden.

Auch am Sulzgraben wurden Maßnahmen gesetzt. Um Hochwasserabflüsse durch die Bahnsiedlung zu verhindern, wurde ein Schutzdamm errichtet und der Sulzgraben im Mündungsbereich verlegt. Durch dieses Projekt werden 96 Objekte in unmittelbarer Nähe, aber auch die Ortschaften entlang der Pulkau geschützt.

„Sämtliche Hochwasserschutzprojekte haben sich während der letzten Hochwasserereignisse bestens bewährt und größere Schäden verhindert“, betonte Landesrat Ludwig Schleritzko bei einem Lokalaugenschein. Am weiteren Ausbauplan werde festgehalten, laufend stehen rund 50 Projekte in NÖ in Umsetzung.

