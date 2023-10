In Kleinstetteldorf biegt das Regenwasser vor der Ortstafel ab

Mit einem Volumen von 1.500 m³ entsteht vor Kleinstetteldorf ein Hochwasserschutz, der Hangwasser bei starkem Regen aufnehmen soll. Das Wasser, das sich seinen Weg bisher über den Feldweg geradewegs in die Ortschaft bahnte, wird künftig vor der Ortstafel in das Retentionsbecken umgeleitet werden. Das dort gesammelte Regenwasser wird anschließend langsam und kontrolliert in den kleinen Göllersbach abgeleitet.

Das über „LE – Ländliche Entwicklung“ geförderte Projekt wurde bereits 2021/22 mit Baukosten von rund 305.000 Euro eingereicht, die nötigen Eigenmittel der Gemeinde belaufen sich auf rund 61.000 Euro. Die Fertigstellung der Arbeiten, die von der Abteilung Wasserbau des Landes im September gestartet wurden, ist noch 2023 geplant.