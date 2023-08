Straßensperre: Puch muss ab 7. August umfahren werden

Die Hollabrunner Katastralgemeinde Puch bekommt derzeit einen Hochwasserschutz. Aufgrund der Bauarbeiten muss der Kreuzungsbereich der drei Landesstraßen Ameisthalerstraße, Oberort und Rußbacherstraße von Montag, 7. August, bis voraussichtlich Freitag, 18. August, gesperrt werden.

Eine Umleitung ist nur großräumig über Großweikersdorf und Hollabrunn möglich. Während der Straßensperre werden die Bushaltestellen in Puch, Kleedorf und jene in der Tullnerstraße in Breitenwaida aufgelassen.

Spätestens am 18. August soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.