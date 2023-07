Festival verzauberte: „Wir sollten wieder mehr spontan leben!“

Drei Tage lang war Sitzendorf an der Schmida im Festivalfieber. Komponistin Johanna Doderer und ihr Team von der Kulturinitiative Sitzendorf mit Obmann Milan Ráček und die Gemeinde Sitzendorf organisierten den Kulturgenuss mit Musik, Literatur, Film und Bildern. Das Eröffnungskonzert am Freitag mit „Musik des Südens“ läutete das Festival ein. Es spielten der deutsch-russische Cellist Konstantin Manaev, die russische Violinistin Julia Smirnova und der italienische Gitarrist Roberto Porroni. Den Abschluss des Konzerts bildete eine Uraufführung des Komponisten Ruben Zahra aus Malta mit dem Stück „Catch my breath“.

Das Stück Zahras war rhythmisch sehr stark. Mit dem Cellisten Konstantin Manaev wurde es laut Musikschriftsteller Gottfried Kasparek dann zu Rock 'n' Roll. „Es hat diesen mediterranen Charakter mit komplexen Rhythmen“, schwärmte Kasparek. Die Musik „fährt eini“. Das fanden auch die Botschafterin von Malta, Erika Bernhard, sowie Hermann Dikowitsch, Kulturbeauftragter des Landes Niederösterreich.

Ruben Zahra (links) und Cellist Konstantin Manaev stießen gleich mit Sitzendorfer Wein in der Kirche an, Julia Smirnova fand's witzig. Foto: Sylvia Stark

Stark war auch die anschließende Vernissage von Sitzendorfs bildender Künstlerin Irena Ráček mit Bildern aus Erdfarben. Die Ausstellung eröffnete Archäologe Johannes Tuzar. Nicht zufällig, denn die bronzenen Tafeln aus der umbrischen Stadt Gubbio aus dem dritten Jahrhundert vor Christus waren Vorbild für Ráčeks Zeichnungen. Später ging's zum zeitgenössischen Mulatschak mit feuriger Musik von Weltklassegeiger Sandor Javorkai. Winzerin Veronika Ungersböck lieferte die erfrischenden Weine zur dazu.

Auster aus dem Weingarten und es ward „Licht“

Der zweite Tag begann mit einer literarischen Matinee mit Texten von Milan Ráček. Am Nachmittag ging's durch den „Dschungel“ von Sitzendorf, sehr steil zu den Weinbergen hinauf. Als Belohnung gab's eine Auster aus der Urzeit zu bewundern, gezeigt vom Archäologen Tuzar und gefunden in Sitzendorfs Weingärten. Der Abend brachte schließlich zwei Uraufführungen. Beim Konzert in der Kirche von Sitzendorf führte das Wiener Klavierquartett das Stück „Licht“ von Festivalleiterin Doderer auf. Was fiel Kasparek dazu ein? „Johanna beeindruckt mich immer wieder, wie viel man aus der erweiterten Tonalität rausholen kann, einfach neue Musik, die keine Kopfmusik ist, sondern aus dem Herzen, aus der Seele kommt.“

Nach dem Eröffnungskonzert: Martin Reiter, Florian Hinteregger, Hermann Dinkowitsch (hinten, v.l.) sowie (vorne, v.l.) Roberto Porroni, Johanna Doderer, Julia Smirnova, Konstantin Manaev, Ruben Zahra. Foto: Sylvia Stark

Der anschließende Musikfilm „Licht“ von Patrick Doderer und Sebastian Kubelka berührte ebenso die Seele mit seinen wunderbar stimmigen Aufnahmen im Wiener Musikverein und in einem verfallenen Herrenhaus in Wartberg.

Dem Star-Cellisten hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht

Den Festivalreigen schloss am dritten Tag das Konzert mit Violinistin Smirnova, dem Pianisten Gabriel Meloni sowie Star-Cellist Manaev am Violoncello ab. Dessen Resümee zum Festival „hören:sitzendorf“: „Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin fasziniert von Johanna Doderer, welche Komponisten sie findet und es ist immer wieder eine neue Entdeckung für mich.“

„An diesem Festival ist einzigartig, dass es diese unmittelbare Begegnung mit dem Publikum gibt. Nach den Konzerten sitzt man mit den Konzertgästen zusammen, isst und trinkt . Das gibt es kaum bei Festivals“, resümierte der maltesische Komponist Ruben Zahra. Und was sagte die gelobte künstlerische Leiterin selbst? „Ich hatte das Gefühl, die Menschen waren verzaubert“, so Johanna Doderer. „Dass es beim Festival keine Eintrittskarten gibt, sondern nur freie Spenden, macht es für die Menschen möglich, sich spontan für ein Konzert zu entscheiden. Das lieben die Menschen an diesem Festival. Wir sollten wieder mehr spontan leben!“