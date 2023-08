„Wenn wir nur das Billigste kaufen, bringen wir uns selbst um“

Wenn über Ernte, Produktion und Versorgungssicherheit von Lebensmitteln gesprochen wird, dann fällt vor allem ein Wort: Bewusstseinsbildung. Damit meinen die Landwirte den Konsumenten und den Handel. „Manchmal brauchst du einfach einen Rempler von jemandem, der dir sagt: Schau' drauf, was du isst“, ist auch Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer überzeugt.

Diesen Rempler gab Hannes Royer seinen über 300 Zuhörern beim Hofgespräch in der Halle von Lagerhausobmann Hannes Rohringer in Grund. Royer ist „a afocher Bergbauer“, Vater dreier Töchter, Gründer von „Land schafft Leben“ und Podcaster. Worüber er spricht? Die Landwirtschaft, wie aus den Produkten Lebensmittel werden und warum es für Landwirte wichtig ist, ihren Kunden ein Vorbild zu sein.

Lebensmittel standen bei Hofgespräch im Mittelpunkt

Landeskammerrätin Liane Bauer organisierte das Hofgespräch federführend. In den vergangenen Jahren ging es bei den Hofgesprächen um Agrarpolitik. In diesem Jahr stellten die Bäuerinnen eine Kooperation mit der Landjugend und dem Lagerhaus Hollabrunn-Horn auf die Beine und stellten die Lebensmittel in den Mittelpunkt.

Bauernkammerobmann Fritz Schechtner freute sich, in der großen Gästeschar auch Zuhörer aus den Nachbarbezirken zu erblicken. Er zeichnete ein klares Bild, vor welchen Herausforderungen die Landwirte stehen: Sie sind von allen Wetterextremen betroffen, „trotzdem wird von uns verlangt, Lebensmittelsicherheit zu geben“. Dazu brauche es eben auch die entsprechenden Werkzeuge, sprach er den Pflanzenschutz an.

Vom Schladminger Bergbauernhof nach Grund in die Rohringer-Halle

„Wir wollen produzieren“, stimmte Hausherr und Lagerhausobmann Rohringer zu. Gerade rund um seine Heimatgemeinde Grund gebe es die besten Ackerböden. Landtagsabgeordneter Richard Hogl brach eine Lanze für die Herkunftskennzeichnung. Wie wichtig diese ist, zeige der aktuelle Gammelfleisch-Skandal aus Polen.

Hannes Royer stellte zunächst den Verein „Land schafft Leben“ vor. Der Verein sei den Lebensmitteln auf der Spur, es werde gezeigt, wie die Produktion der Lebensmittel stattfindet, abseits von Skandalen und geschönten Werbebildern.

Royer hat einen Bergbauernhof in der Nähe von Schladming. Er bewirtschaftet Wald, Wiesen, betreibt eine Kalbinnenaufzucht, bietet Urlaub am Bauernhof an und betreibt den Bauernladen „Heimatgold“. Als dieser im Jahr 2012 eröffnete, ist Royer eines aufgefallen: Bis zu 90 Prozent seiner Kunden greifen zum billigsten Produkt im Regal. Da war für ihn klar: „Wir müssen den Menschen die Realität zeigen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Regale immer voll sind.“ Denn die meisten hatten keine Ahnung, wie die Lebensmittel hergestellt werden.

Wir müssen als Bauern gegensteuern. Es liegt an uns, es geht um unser Überleben Hannes Royer, Gründer „Land schafft Leben“

Was produziert werde, bestimme seit dem Beitritt zur EU und der damit verbundenen Teilnahme am freien Markt aber eben der Konsument. „Konsumenten steuern alles, das ist die brutale Wahrheit. Mit dem Griff ins Regal vergebt ihr einen Produktionsauftrag.“ Genau das sei die Chance der Bauern. Sie müssen die Menschen über ihre Produkte aufklären, „die Konsumenten müssen uns verstehen“. Solange diese nur auf den Preis schauen und nicht fragen, wie sich das alles ausgeht, haben die Bauern ein Problem.

Als positives Beispiel nennt Royer die Winzer: „Die werden nie sagen: Heuer ist der schlechteste Jahrgang.“ Und gerade im Weinviertel kennt man das Szenario nur zu gut: Wer einen Winzer besucht, der bekommt gleich einmal ein Glaserl, der Wein muss vor dem Kauf schließlich verkostet werden. Warum sich die Winzer so ins Zeug hauen, begründet der Schladminger damit: „Der Winzer ist auf seinen Endkunden angewiesen.“

Anders verhalte es sich zum Beispiel bei den Milchbauern. Im Zuge seiner Aufklärungsarbeit besuchte Royer 55 Milchbauern auf ihren Betrieben. Ein Glas Milch hat er nie angeboten bekommen. Als Kaffee getrunken wurde, kam die Milch dazu aus dem Supermarkt, eine billige Eigenmarke wurde serviert. „Wenn wir nur das Billigste kaufen, bringen wir uns selbst um“, machte Royer deutlich, dass die Landwirte als Vorbild wirken müssen.

Royer beobachtet allerdings ein langsames Umdenken. Immer mehr Menschen fragen sich: Wo kommen die Lebensmittel eigentlich her? Darum sei eine Herkunftskennzeichnung auch in der Gastronomie wichtig. Hier erlebte der Podcaster 2019 einen Schlag ins Gesicht, wie er berichtete: Da fragte er sich nämlich, wie viel Prozent Österreich auf einem Teller im Wirtshaus zu finden ist. Die ernüchternde Antwort: 9 Prozent.

Herkunftskennzeichnung in der Gastro ist wichtig für die Landwirte

Warum das so ist, kann er ebenfalls an einem Beispiel festmachen: Ein Gastronom bezog etwa drei Wochen sein Rindfleisch nicht aus Österreich, sondern aus einem anderen Land. Die Ersparnis: 24.000 Euro. „Das ist die bittere Realität.“

Hier ist ebenfalls der Konsument gefragt, der soll nachfragen, woher das Fleisch auf der Speisekarte kommt. Nur so werde sich für die Landwirte etwas ändern. In der Schweiz, so erzählt Royer, müsse gekennzeichnet werden, woher das Schnitzelfleisch kommt. Da steht auf der Karte das Schnitzel aus der Schweiz, das teurer ist. Es gibt aber auch Schnitzel mit Fleisch aus Österreich oder Ungarn. Es ist klar gekennzeichnet, der Konsument ist informiert und kann selbst entscheiden.

„Wir müssen als Bauern gegensteuern. Es liegt an uns, es geht um unser Überleben“, riet Royer einmal mehr zu offener Kommunikation mit den Konsumenten. Mahnte aber: „Mit Sudern und Jammern machen wir uns nicht beliebt.“ Dinge sollen klar benannt werden. „Wir müssen positiv denken, auch, wenn's schwer ist.“

Wir leben in brutalem Wohlstand“ Hannes Royer, Gründer „Land schafft Leben“

Er selbst sei ein gutes Beispiel, dass positive Kommunikation Wirkung zeige: „Bei mir wollen alle drei Mädchen den Hof übernehmen. Weil ich ihnen vorlebe, dass es das Schönste ist, Bauer zu sein.“ Dabei sei es natürlich wichtig, authentisch zu sein, das was man sagt, müsse man auch selbst leben. Auch das sei nicht immer einfach, wie der Schladminger schmunzelnd erzählt: „Ihr könnt euch alle nicht vorstellen, wie ich beim Einkaufen beobachtet werde.“

Warum gerade der Pflanzenschutz ein schwieriges Thema in der Kommunikation ist, kann Royer ebenfalls erklären. „Wir leben in brutalem Wohlstand.“ Weil die Regale voll sind und jedes Produkt immer verfügbar ist, sei den Konsumenten nicht bewusst, wie wichtig der Pflanzenschutz, Stichwort Neonicotinuide, ist. „Erst, wenn einmal etwas ausgeht, werden die Leute munter.“

Darum sei proaktive Kommunikation wichtig, die mit Daten und Fakten belegt ist. „Die gibt's auf unserer Homepage“, gab Royer den Landwirten Hilfestellung. Dort sind alle Lebensmittel genau aufgearbeitet. Insgesamt gibt es dort über 5.000 A4-Seiten an Wissen über Lebensmittel. Stolz ist Royer, dass die Videos den Weg in die Schulen gefunden haben. Niederösterreich steche hier besonders heraus: Wann immer ein Pädagoge über Lebensmittel und Co. spricht, so sei verpflichtend das Material des Vereins „Land schafft Leben“ zu verwenden.

Nach so viel Input von der Bühne herab wurde zum persönlichen Gespräch eingeladen. Die Mitglieder der Landjugend rund um Anna und Thomas Rohringer versorgten die Gäste mit Getränken und kulinarisch.