Hogls letzte "Ökonomierat-Feier" zum Wahlkampf-Start der Bauern

Hogl - Spitzenkandidat des Bauernbundes für die Landtagswahl am 29. Jänner und ÖVP-Bezirksspitzenkandidat - lud Wegbegleiter am Rande von mehreren Arbeitstagungen zu einer anschließenden Feierstunde ein – so zuletzt auch im Anschluss an die Obleutekonferenz des Bauernbundes im Saal der Bezirksbauernkammer Hollabrunn. In diesem Rahmen gratulierten Hauptbezirksobmann Friedrich Schechtner, eine Abordnung des Rübenbauernbundes sowie Ökonomieratskollegen aus dem Bezirk zum im Herbst erhaltenen Berufstitel.

Die Laufbahn des heutigen ÖVP-Bezirkschefs

Hogls Polit-Laufbahn startete Ende der 1980er in der JVP, von 1995 bis 1997 war er deren Agrarsprecher im Landesvorstand. 1992/93 kandidierte er erstmals bei der Landtagswahl, mit knapp 28 Jahren wurde er Obmann der Bezirksbauernkammer Hollabrunn. 1996 zog er in den Vorstand der Raiffeisenbank ein, seit 2006 ist er hier Vorsitzender des Aufsichtsrates. Seit 2003 gehört er zudem dem Aufsichtsrat des Rübenbauernbundes für NÖ und Wien an, von 2005 bis 2013 arbeitete er im Aufsichtsrat der Österreichischen Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft (ÖZVG) mit.

Bereits im Jahre 1994 war Hogl Gründungsobmann der „Erzeugergemeinschaft Qualitätsgetreide Austria (EQA)“ und führte diese im Jahr 2006 in die „Genussregion Weinviertler Getreide“ über, welche heute noch als regionale Marke aktiv ist. Parallel zu seiner Funktion als Obmann der Bezirksbauernkammer gründete er mit einigen Mitstreitern im Jahr 1996 den „Verein zur Landentwicklung im Raum Hollabrunn“. Dieser nahm sich zunächst der Schaffung von Bodenschutzanlagen (Windschutz, Wasserrückhaltemaßnahmen) an, später wurden Obstbaumaktionen und zahlreiche Vorträge angeboten – heute agiert diese Organisation unter seinem Nachfolger als erfolgreiche Plattform von Direktvermarktern aus der Region.

Jäger, Bürgermeister, Hilfswerk-Obmann ...

Seit dem Jahr 2002 ist Hogl - selbst ein leidenschaftlicher Jäger - Vorsitzender des Umwelt-, Ökologie- und Biotopverbesserungsausschuss für den Bezirk im Landesjagdverband. Zudem wurde er zu einem der Delegierten des Landesjagdverbandes gewählt.

Seit 1999 Gemeindeparteiobmann der ÖVP Wullersdorf, zog Hogl 2009 als Vizebürgermeister in den Gemeinderat ein und führt die Marktgemeinde seit der Gemeinderatswahl 2010 als Bürgermeister. Seit 2014 fungiert er zudem als Bezirksparteiobmann.

Im Jahre 2013 erreichte Hogl der Ruf in den Landtag. Er wurde Landesvorstandsmitglied des NÖ Bauernbundes sowie im Jahre 2019 Finanzreferent desselben. Aufgrund dieser Funktion ist er seit 2020 außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der AV-Holding.

Im Jahre 2004 wurde er in den Vorstand des ehrenamtlichen Vereines „Hilfswerk Hollabrunn“ gewählt und avancierte 2014 zu dessen Obmann.

Landwirt und seit 18 Jahren in Beziehung

Privat führt Hogl einen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Getreide, Zuckerrüben, Sonnenblumen und Mais. Seit dem frühen Tod seines Vaters im Jahre 2005 kooperiert er mit einem landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb in Immendorf. Hogl ist nicht verheiratet, jedoch seit rund 18 Jahren mit Lebenspartnerin Maria Kappe - Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf - liiert.

