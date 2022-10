Stephanusorden für drei Obritzer

Die Pfarre Obritz feierte ihr Erntedankfest und den Weltmissionssonntag mit der Jugendaktion: Die Damen der Katholischen Frauenbewegung haben die Erntekrone und Erntesträußchen vorbereitet, die Erstkommunionkinder brachten ein Erntedankgedicht ein und die Firmlinge erinnerten mit ihren Texten an die Kinder und Jugendlichen in den armen Ländern, die in Minen arbeiten müssen oder auf der Straße leben.

Die Jugendlichen boten nach dem Gottesdienst Schokopralinen und „Happy Blue Chips“ zum Kauf an für die verschiedensten Jugendprojekte in der Welt.

Das neue Pfarrteam hatte angestrebt, die bisherigen Mitarbeiter im Pfarrgemeinderat gebührend zu verabschieden und hatte einen Orden bei der Erzdiözese Wien beantragt. Pater Placidus Leeb zelebrierte den Gottesdienst und überreichte am Ende im Namen des Erzbischofs den Stephanusorden in Bronze an: Maria Spitzer, Hedwig Reisinger und Vizebürgermeister Erich Greil.

Verdienste der Geehrten wurden aufgezählt

Franz Brandstötter versuchte in kurzen Worten, die besonderen Verdienste der Geehrten zu beschreiben.

Maria Spitzer ist seit 1966 in der Pfarre in den verschiedensten Funktionen aktiv. Zu Beginn unterstützte sie den damaligen Pfarrer Alois Stolz bei der Ministrantenarbeit, bei der Sternsingeraktion und bei Ausflügen. Später bemühte sie sich um die Kinderarbeit und in den vergangenen Jahren um die Seniorennachmittage. „Sie verkörpert sehr deutlich auch das Motto unserer Pfarre mit ihrer Offenheit, Freundlichkeit und einladenden Art“, meinte Brandstötter. In den letzten 15 Jahren war sie offizielles Mitglied im Pfarrgemeinderat.

Seit Jahrzehnten für die Pfarre im Einsatz

Hedwig Reisinger war 30 Jahre lang aktives Pfarrgemeinderatsmitglied und hat all die Entwicklungen mitgetragen. Sie ist schon viele Jahre Kommunionsspenderin und versieht ihren Dienst sehr gewissenhaft, auch wenn es im landwirtschaftlichen Betrieb hektisch sein sollte.

Bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen war sie um das leibliche Wohl der Helfer besorgt. „Seit 2007 dürfen wir bei der Sonnwendfeier die Vorteile des Heurigenlokals der Familie Reisinger in Anspruch nehmen und auch so manch andere Feier im Rahmen des Pfarrgemeinderats fand dort statt“, erinnert sich Brandstötter etwa an ein Mittagessen mit Weihbischof Turnovszky bei der Visitation im November des vorigen Jahres.

Erich Greil wurde vor 35 Jahren in den Pfarrgemeinderat gewählt. Er hat alle Entwicklungen, Veränderungen, Aktionen und Bautätigkeiten in der Pfarre miterlebt und war immer in vorderster Linie aktiv beteiligt. Er hat sich immer für die offene, einladende Kirche eingesetzt, die möglichst für alle da sein sollte, daher war ihm die Zusammenarbeit mit den Vereinen im Ort wichtig, um die große Gemeinschaft miteinander zu betonen.

Nach dem Gottesdienst luden das Pfarrteam und die Geehrten zu einem Fest ins Pfarrheim ein. An diesem Fest nahmen viele Obritzer gerne teil. Der Reinerlös soll für die Renovierung des Pfarrheimes verwendet werden.

