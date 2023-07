Thomas Gruber aus Mailberg ist „Köllamaunn 2023“

Thomas Gruber ist in Mailberg bekannt als einer, der sich sehr für die Kellergasse engagiert und dort auch eine Radlerrast errichtete, außerdem bietet er Kellergassenführungen mit dem Waffenrad an. Diese Verdienste brachten dem Mailberger nun eine besondere Ehrung ein: Landtagspräsident Karl Wilfing überreichte ihm die Holzskulptur für den „Köllamaunn 2023“.

Die Skulptur zum „Köllamaunn“ wurde von Agrar Plus initiiert und von der NÖ Versicherung finanziert. Geschnitzt wurde die Auszeichnung von Holzkünstler Leopold Schießer aus Röhrabrunn.

Nun gehört Thomas Gruber jener Riege an, die berechtigt sind, diese Auszeichnung jährlich zu vergeben. Denn das dürfen nur „Köllamaunn“-Preisträger. Darunter sind etwa der als „Kellergassen-Pabst“ bekannte Architekt Helmut Leierer (2012), Autor Alfred Komarek (2015) und der Pulkautaler Parade-Köllamaun Herbert Krautwurm (2022).

Im Pleyel Kulturzentrum in Ruppersthal durfte der Landtagspräsident aber nicht nur den „Köllamaunn 2023“ verleihen, sondern auch neu ausgebildete Kellergassenführer auszeichnen. „Den Kellergassenführern gebührt hohe Anerkennung, denn sie sind die Hüter und Vermittler eines kulturellen Erbes, das uns mit seiner Schönheit, Geschichte und Gastfreundschaft verzaubert“, betonte Wilfing. Sie würden mit Leidenschaft und Fachwissen durch die malerischen Kellergassen der Region führen „und gewähren uns Einblicke in eine Welt, die uns und der Nachwelt sonst verborgen bleiben würde“.

Bei dieser feierlichen Verleihung erhielten 21 neue Kellergassenführer ihre Urkunden. „Insgesamt sind mittlerweile fast 700 Absolventen Botschafter für unser wertvolles Kulturgut der Kellergassen!“, meinte Projektentwickler Michael Staribacher von Agrar Plus. Er wartete mit einer weiteren interessanten Zahl auf, nämlich: Mehr als 6.000 A4-Seiten Information über Kellergassen wurden von den Absolventen der Kellergassenführer-Ausbildung bisher verfasst. Nur durch die Wertschätzung dieses Kulturerbes können diese überleben und ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft erfüllen.

Der Obmann der Kellergassenführer, Joachim Maly, freut sich über weitere Mitstreiter im Verein, der mittlerweile 220 Mitglieder zählt. Außerdem ist er stolz auf die Anerkennung der „Weinviertler Kellerkultur“ als Immaterielles Kulturerbe der UNESCO, die heuer verliehen wurde.

Doris Kitzmantel begeisterte die Gäste der Feierstunde mit gefühlvollen Klängen des großen Komponisten Ignaz Josef Pleyel auf dem original Pleyel-Hammerflügel.

Zur Ausbildung: Diese begann, als der Regionalentwicklungsverein Land um Laa seine Kellergasse beleben wollte. Darum wurde im Jahr 2000 von Agrar Plus ein Ausbildungsprogramm für Kellergassenführer entwickelt. 59 Lehrgänge später sind die Experten aus den Kellergassen nicht mehr wegzudenken und fixer Bestandteil des touristischen Angebotes. Jährlich werden mehr als 20.000 Besucher durch die Kellergassen des Weinviertels geführt. Den Gästen werden Architektur, die Geschichte und der Zauber der Kellergasse nähergebracht. All das lernen die Kellergassenführerinnen und -führer in den sechs Ausbildungsmodulen.