„Ehrenbruch in Gold“ für Mailberger Johann Hörmann

Bezirksjägermeister Wolfgang Strobl nahm an einer besonderen Feierstunde im Mailberger Winzerhof Hörmann teil: Da durfte er gemeinsam mit dem örtlichen Jagdleiter Franz Ecker eine hohe Auszeichnung verleihen.

Johann Hörmann, der selbst lange Zeit Jagdleiter in Mailberg war, gehört der Jägerschaft seit 60 Jahren an. Für sein Engagement und für seine langjährige Zugehörigkeit wurde ihm der „Ehrenbruch in Gold 60“ verliehen.

Hörmann freute sich sehr über diese Auszeichnung und auch darüber, dass Bürgermeister Herbert Goldinger, mehrere Jagdkollegen aus Mailberg und sein langjähriger Reviernachbar Heinz Mittermayr mit ihm feierten. Die Feiergesellschaft hob gern ein Glas auf Johann Hörmann und gratulierte zu dieser hohen Auszeichnung der Jagdgesellschaft.

