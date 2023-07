Weißes Ballett: 14. Lipizzanergala am Heldenberg

„Der Heldenberg spielt eine wichtige Rolle für die Erholung und das Training der Lipizzaner", führte Alfred Hudler, seit Dezember Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, am Samstag (1.7.) bei der Lipizzanergala aus. Es war Hudlers erste Gala in seinem Amt und er drückte seine Freude über die ausverkaufte Vorstellung aus. Im Interview mit Moderator Christian von Plettenberg betonte der Geschäftsführer die Wichtigkeit der Sommerpause für die Hengste.

Landtagspräsident Karl Wilfing bezeichnete die Gala als Leuchtturmveranstaltung in Niederösterreich: „Hier trifft Tradition die Kultur", meinte er bezugnehmend auf die Vorführung der edlen Pferde und den Auftritt von Stargeigerin Barbara Helfgott mit dem Ensemble Rondo Vienna. Dann empfahl er den Zuschauern nach der Gala den Besuch im Englischen Garten, wo regionale Winzer ihre Weine anboten.

Bürgermeister Günther Brandstätter umriss den Heldenberg als Top-Ausflugsziel. Die Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg spielte am Beginn der Veranstaltung. Zu den zahlreichen Zuschauern gehörten unter anderem der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Spanischen Hofreitschule, Martin Winkler, Hannes Bauer als Präsident des NÖ Pensionistenverbandes, Rudolf Koller von Kollers Oldtimermuseum, Doris Buchmann von der Volkskultur NÖ, die Schmidataler Bürgermeister Hermann Fischer, Martin Gudenus, Walter Schmid und Franz Kloiber sowie die Vizebürgermeister Florian Hinteregger, Stefan Schröter und Thomas Glanz.

Nach der Gala folgte ein Empfang in der Orangerie des Schlosses Wetzdorf. Bereits am Vortag gab es eine Galavorstellung der Lipizzaner für den Wirtschaftsbund im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Hintergrund:

Beherrscht ein Lipizzaner die Schulquadrille, ist er für den Einsatz in einer Vorführung der Spanischen Hofreitschule bereit. Aber auch die fertig ausgebildeten Hengste, die im Vorführungsbetrieb eingesetzt werden, werden etwa zwei bis drei Mal im Jahr für sechs Wochen auf den Heldenberg gebracht, um ihnen eine Abwechslung am Land mit viel frischer Luft und freier Bewegungsmöglichkeit in der Natur zu bieten.

Aufgrund der großen Anzahl an Boxen stehen zumindest zwei Trakte der weitläufigen Stallanlage außerhalb der Sommerzeit frei. Deshalb wird am Heldenberg auch der internationalen Reiterwelt das Wissen um die Hohe Schule der klassischen Reitkunst vermittelt. Angeboten werden neben Theorielehrgängen, Unterricht von Reitern mit eigenen Pferden und Berufsreiter-Seminaren auch Dressurrichterseminare, Seminare mit internationalen Fachleuten und eine Weiterbildung für Pferdepfleger.