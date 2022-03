Jubiläumsjahr: Weinviertel DAC für die ganze Welt

Hans Setzer, Winzer aus Hohenwarth, wurde Ende Februar erneut zum Vorsitzenden des Weinkomitees Weinviertel gewählt. Das freut den 50-Jährigen, denn er hat noch viele Pläne. Sein großes Ziel ist die „Internationalisierung des Weinviertel DAC“. Da sei noch viel Luft nach oben.

Der Weinviertel DAC soll ein Synonym für den Grünen Veltliner werden – und zwar auf der ganzen Welt. Ein vermessenes Ziel? Das findet Setzer nicht. „Die Chablis kennt jeder, jeder weiß, was er bekommt – und die Region ist kleiner als Langenlois“, spricht der Weinkomitee-Obmann von dem Weinbaugebiet in der französischen Burgund, das für trockenen Weißwein steht.

Und das Weinviertel ist immerhin das größte Weinanbaugebiet Österreichs. Darum soll das Selbstbewusstsein der Weinviertler Winzer im Inland gestärkt werden: „In jedem Lokal, auch beispielsweise in Tirol, sollte der Weinviertel DAC auf der Karte stehen.“

Rekordjahr 2021 mit 5,5 Millionen Flaschen

Eine klare Linie, dass der Weinviertel DAC ein Grüner Veltliner ist, sei im In- und Ausland wichtig. Nicht nur für Weingenießer, auch für die Vermarktung. Hier gehe es vor allem um die Wertschöpfung im Weinviertel.

„Je besser es den Betrieben geht, desto besser geht es dem Weinviertel“, sagt Setzer. Hier sieht der Winzer außerdem ein „Riesenpotenzial“ für den Tourismus. Gerade in Zeiten der Krisen wissen die Menschen die fürs Weinviertel typische Gemütlichkeit und die schöne Landschaft zu schätzen.

Kapazitäten, dass auf der ganzen Welt Weinviertel DAC getrunken werden kann, gebe es genug. Im Vorjahr wurde übrigens ein neuer Rekord aufgestellt: 5,5 Millionen Flaschen Weinviertel DAC wurden verkauft.

„Klimatisch brauchen wir uns um den Grünen Veltliner keine Sorgen machen“, sagt Setzer. Auch wenn es in der Region sehr trocken ist: „Der Rebstock ist ein Tiefwurzler und kann damit umgehen.“ Außerdem sei das Weinviertel immer noch ein kühles Anbaugebiet. „Die letzten beiden Jahrgänge waren sehr erfrischend und säurebestückt.“ Und der Jahrgang 2021? „Der ist sehr gut. Ob er ein ausgezeichneter wird, zeigt die Zukunft.“

Das heurige Jahr dreht sich für Setzer als Komitee-Chef um das Jubiläum „20 Jahre Weinviertel DAC“. Beim großen Festakt in der Hofburg am Montag forderte der Hohenwarther die Landeshauptfrau zum Weinviertler Flaschendrehen auf. „Das ist mein Baby“, erklärt Setzer das Gewinnspiel. Dabei gibt es als Hauptpreis – dieser wird zwei Mal in Österreich und einmal in Deutschland ausgelost – 15 Jahre lang einen Jahresvorrat an Weinviertel DAC.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden