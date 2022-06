Neues Gemeindehaus: Mietvertrag sorgte für Diskussion

Werbung

Das neue Gemeindehaus in Mühlbach steht kurz vor der Fertigstellung und soll – auch als Musikvereinshaus – am 23. Juli offiziell eröffnet werden. Nun hatte sich der Hohenwarth-Mühlbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Mietvertrag zwischen Gemeinde und Musikverein Manhartsberg zu beschäftigen. Mit einer nicht emotionslosen und langen Diskussion.

Weil das Gemeindehaus Mühlbach als Betrieb gewerblicher Art errichtet ist und als solcher geführt wird, ist eine Vermietung an den Musikverein, aber auch an andere Personen vorgesehen. Das sei aus steuerlichen Gründen so notwendig, erläuterte ÖVP-Bürgermeister Martin Gudenus. Für den Musikverein ist eine Vermietung auf 20 Jahre zu einem Jahresbetrag von 2.900 Euro vorgesehen; wobei der Verein „eine sonstige Vermietung an weitere Personen zu erlauben hat“.

Prompt kamen Vermietungen für private Feste und Geburtstagsfeiern zur Sprache, die den Musikbetrieb störend beeinflussen könnten. ÖVP-Vizebürgermeister Helmut Schachamayr meldete sich hier zu Wort: „Es gibt auch Konzerte, Lesungen oder andere kulturelle Veranstaltungen, die im Saal des neuen Gemeindehauses veranstaltet werden könnten.“ Dies sollte in Absprache mit dem Musikverein wohl möglich sein.

Musikverein soll ebenfalls eingebunden werden

Geschäftsführende Gemeinderätin Margit Humer (ÖVP) brachte einen Antrag ein: Bei sonstigen Vermietungen soll auf alle Fälle Rücksprache mit dem Musikverein Manhartsberg gehalten werden. „Nur so ist gewährleistet, dass es später einmal keine Probleme gibt“, meinte Humer.

Margit Humer: „Musikverein immer miteinbinden.“ Foto: Günter Rapp

Der Mietvertrag mit dem Musikverein wurde mit den Stimmen der ÖVP und Gemeinderat Peter Rauch (SPÖuU) beschlossen, die anderen SPÖuU-Mandatare enthielten sich der Stimme. Einstimmig beschlossen wurden hingegen die Tarife für das Erdgeschoß des Gemeindehauses: 225 Euro pro Tag im Sommer, 285 Euro im Winter.

Geteilte Meinungen gab es indes auch bei der Verlängerung des Mietvertrages für Abstellräume im gemeindeeigenen „Sammer-Haus“ in Hohenwarth. Gemeinderat Jürgen Flötzer (SPÖuU): „Am Gebäude sind Dachziegel kaputt, es regnet hinein. Da ist eine Weitervermietung nicht verantwortbar.“ Die SPÖuU sprach sich gegen die Verlängerung der Vermietung um ein Jahr aus. Die ÖVP und Gemeinderat Peter Rauch (SPÖuU) stimmten nach Antrag von Bürgermeister Gudenus dafür, den Vertrag bis 30. Juni 2023 zu verlängern – zur Monatsmiete von 25 Euro.

