Nachdem Gemeinderat Raimund Sacherer (ÖVP) aus gesundheitlichen Gründen mit 31. Mai sein Mandat im Hohenwarth-Mühlbacher Gemeinderat zurückgelegt hatte, wurde Dietmar Träxler in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung als Nachfolger angelobt. ÖVP-Bürgermeister Martin Gudenus nahm diesen Akt unter Einhaltung der derzeitigen Covid-Regeln vor.

Bürgermeister Martin Gudenus (l.) nahm die Angelobung des neuen ÖVP-Gemeinderates Dietmar Träxler vor. Günter Rapp

Neo-Mandatar Träxler wurde auch in den Bau- und Wegeausschuss gewählt sowie als Ersatzmitglied in den Beirat der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach Infrastruktur KG und er wurde als Ortsvorsteher für Ronthal bestellt. Gemeinderat Johannes Hofbauer-Schmidt (ÖVP) wurde statt Sacherer in den Umweltausschuss gewählt. Neuer Umweltgemeinderat ist Alexander Gudenus (ÖVP).

„Es wird sicher nicht weniger als fünf Jahre dauern.“ Vizebürgermeister Helmut Schachamayr (ÖVP) über den notwendigen Schulzubau

Eine längere Debatte löste der Grundsatzbeschluss einer Containerlösung für die Volksschule in Mühlbach aus. „Eine Erweiterung der Schule für die Nachmittagsbetreuung ist laut Mitteilung der Schulleitung notwendig“, erklärte Bürgermeister Gudenus. Derzeit muss das Mittagessen von den Kindern im Werkraum eingenommen werden. Gudenus: „Diese Situation müssen wir kurz- und mittelfristig auf alle Fälle lösen.“

„Am besten lässt sich die Sache mit einer Containerlösung in den Griff bekommen“, meinte Vizebürgermeister Helmut Schachamayr (ÖVP) zu der Thematik. „Wir müssen auch die Entwicklung der Schüleranzahl beobachten.“

Derzeit werden in der Volksschule Mühlbach 45 Kinder unterrichtet. In den kommenden Jahren werden es 46, dann nur mehr 41 sein. Die Zahl der Kinder, die zur Essenseinnahme im Schulhaus von ihren Eltern angemeldet werden, schwankt zwischen drei und 15.

Gudenus strebt fixen Zubau an

Nach Ansicht von Gemeindechef Gudenus müsse man langfristig einen fixen Zubau zum Schulhaus andenken. „Das muss aber nicht sofort sein.“ Vize Schachamayr stimmte zu: „Es wird sicher nicht weniger als fünf Jahre dauern, bis ein solcher Zubau realisiert werden kann.“

Gemeinderat Jürgen Flötzer (SPÖ und Unabhängige) gab zu bedenken, dass ein für die Container notwendiges Fundament nicht dort errichtet werden dürfe, wo auch ein künftiger Zubau entstehen könnte. „Sonst müssten mögliche Container wieder umgestellt werden.“

Grundsätzlich stimmte der Gemeinderat einer Containerlösung einstimmig zu. Einen Kostenvoranschlag der Firma Containex gibt es ebenfalls bereits: 42.580 Euro.