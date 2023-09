So schön, fast schon kitschig: Weinkost bei Sonnenuntergang

Es fühlte sich ein bisschen an, als wäre man in Key West, dem südlichsten Punkt von Florida. Die US-amerikanische Inselstadt ist nämlich für ihre atemberaubenden Sonnenuntergänge bekannt. Da konnte Hohenwarth am vergangenen Freitag aber locker mithalten, wie die Teilnehmer des „Sunset Tastings“, zu dem die Winzer Doris und Leopold Sutter eingeladen hatten, bestätigten. „Wir haben ein super Wetter für eine Weinverkostung“, begrüßte Doris Sutter ihre Gäste, die mit einem Frizzante in den stimmungsvollen Abend starteten.

Vom Weingut marschierten die Weinfreunde, unter denen auch Leader-Obmann Peter Steinbach und seine Gattin Christine waren, zur Ried Hochstrass. Dort, inmitten der Weingärten, schenkten die Sutters ihre Weine aus. Zwischen den Rebstöcken wurden aber nicht nur sechs Weine verkostet und eine Jause verzehrt, die Winzer bildeten ihre Gäste auch weiter. Sie zeigten anhand der Trauben und Blätter, wie man die verschiedenen Sorten erkennen kann, erklärten, wie wichtig etwa die Laubarbeit ist. „Guter Wein entsteht im Weingarten. Im Keller können wir nur das verbessern, was wir hereinbekommen“, erzählt Doris Sutter von der Philosophie.

Nachdem die etwa 20-köpfige, gut gelaunte Gruppe Grünen und Roten Veltliner vom Rebstock weg verkostet hatte, wurden die Handys gezückt, denn jeder wollte das beeindruckende Farbschauspiel, das der Sonnenuntergang rund um die Hohenwarther Kirche bot, festhalten.