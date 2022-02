Stefan Obritzhauser ist neuer Chef der Feuerwehr

Personelle Änderung bei der Feuerwehr: Kommandant Werner Trauner legte seine Funktion zurück. Er war 16 Jahre im Kommando, davon fünf Jahre als Stellvertreter und elf Jahre als Kommandant. Zu seinem Nachfolger wurde Stefan Obritzhauser gewählt.

Legte seine Funktion zurück: Werner Trauner. Foto: Rapp

„Eigentlich wollte ich bereits im Vorjahr diesen Schritt setzen, aber habe dann doch zugewartet, weil wir unser neues Einsatzfahrzeug bekommen haben. Dieses Projekt wollte ich dann doch noch abschließen“, erläutert Trauner gegenüber der NÖN. 16 Jahre im Kommando seien genug, meint er: „Die Jungen haben ganz einfach mehr Energie und nachdem es für mich einen fähigen und engagierten Nachfolger gibt, habe ich mich jetzt zurückgezogen.“

Einsatzstärkstes Jahr in der Geschichte

Im Rahmen der Mitgliederversammlung im Gemeinde- und Kulturzentrum berichtete Trauner vom vergangenen Jahr, dem einsatzstärksten Jahr überhaupt in der Geschichte der FF Hohenwarth. Bei 42 Einsätzen – davon sechs Brandeinsätze und 36 technische Einsätze – wurden 1.740 Einsatzstunden geleistet. Am 24. Juni 2021 wurden beim großen Hagelunwetter fast alle Dächer im Ortsgebiet beschädigt, an drei Einsatztagen wurden rund 90 Dächer provisorisch abgedichtet.

Einige Kameraden des Waldbrand-Sonderdienstes waren bei den enormen Waldbränden in Nordmazedonien und in Hirschwang an der Rax eingesetzt.

„Am 22. März 2021 wurde unser neues Einsatzfahrzeug HLF 2 übernommen, nach mehreren Tagen der Einschulung in den Dienst gestellt und es wurden bereits mehrere große Einsätze damit bewältigt“, freute sich der scheidende Kommandant.

Kommandant-Stellvertreter Lukas Hausdorf dankte für die rege Teilnahme an mehreren Kursen, die trotz der schwierigen Pandemie stattfinden konnten. Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Martin Gudenus erfolgte schließlich die Wahl von Stefan Obritzhauser zum neuen Chef der Freiwilligen Feuerwehr Hohenwarth.

Obritzhauser, geboren 1982, ist seit August 2003 Mitglied der FF Hohenwarth. Von Beruf ist er Oenologe bei Schlumberger in Wien-Bad Vöslau und führt in Hohenwarth einen Nebenerwerbsbetrieb zur Produktion von Wein und Schnäpsen. Als Zugskommandant war er in der Feuerwehr bisher zuständig für die Ausbildung; im Abschnitt Ravelsbach für die Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem ist er Mitglied im Sonderdienst Waldbrand und beim künftigen Sonderdienst Schadstoff.

