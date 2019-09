Da die Rüstlöschfahrzeuge der Feuerwehren Hohenwarth und Mühlbach in die Jahre gekommen sind, werden in den nächsten Jahren Ersatzbeschaffungen notwendig. Der Gemeinderat befasste sich jetzt mit der Finanzierung.

Rapp Gemeindekasse wird starkbelastet, räumt Bürgermeister Martin Gudenus (ÖVP) ein.

Sowohl das RLFA 2000 der FF Hohenwarth als auch das RLFA 4000 der FF Mühlbach sind Baujahr 1988. Beide Feuerwehren haben in den letzten Monaten ein Projekt ausgearbeitet und dieses in den letzten Wochen den Gemeinderäten präsentiert. Es geht um den Ankauf von zwei Hilfeleistungsfahrzeugen (HLF). Die Ausstattung ist nahezu ident. Insgesamt wird eine Investitionssumme von mehr als 800.000 Euro notwendig sein.

„Ersatz für die Fahrzeuge ist in naher Zukunft notwendig“, weiß ÖVP-Bürgermeister Martin Gudenus. Es handle sich um eine schwerwiegende Entscheidung, „die die Finanzen der Gemeinde stark belastet“.

Nach Ausschreibung wird Kauf entschieden

Die Ausschreibung für die beiden Fahrzeuge – ein HLF 2 für Hohenwarth und ein HLF 3 für Mühlbach – soll noch im Oktober erfolgen. Auf alle Fälle soll um höchstmögliche Förderung bei den zuständigen Stellen angesucht werden.

Gudenus präsentierte dem Gemeinderat den vorgesehenen Aufteilungsschlüssel der Kosten: 80 Prozent für die Gemeinde, 20 Prozent für die Feuerwehr; wobei vor der Kostenteilung allfällige Förderungen und Erlöse für die Altfahrzeuge in Abzug zu bringen wären. „Diese Kostenteilung bezieht sich aber nur auf die Anschaffungen dieser beiden Fahrzeuge. Für andere Feuerwehren kann das nicht angewendet werden“, betont der Bürgermeister.

NOEN Mega-Projekt „einfach durchgewunken“,kritisierte ÖVP-Mandatar Helmut Schachamayr.

Gemeinderat Helmut Schachamayr (ÖVP) zeigte sich nicht zufrieden. Die Lösung lasse andere Feuerwehren mit kleineren Fahrzeugen nicht so wichtig erscheinen. „Es verwundert mich auch, dass eigentlich alle Gemeinderäte kein Problem mit dieser gewaltigen Investition in den nächsten Jahren haben“, so Schachamayr.

„Ein 800.000 Euro-Projekt liegt am Tisch und wird einfach durchgewunken.“ Zuversichtlicher äußerte sich schließlich Gudenus: „Wir werden einen Weg finden. Die Aufteilung der Investition auf drei statt zwei Jahre erleichtert die Finanzierung.“

Bei der Abstimmung enthielt sich Helmut Schachamayr der Stimme. Er begründete dies mit der seiner Meinung nach nur knappen fachlichen Diskussion über das Projekt. Die übrigen Mandatare der ÖVP und SPÖ stimmten dem Antrag des Bürgermeisters einhellig zu.