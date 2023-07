„Einfache Kniffe“ als Chance, um weniger zu versiegeln

„Bei uns ist die Renaturierung durch den Glasfaserausbau voll im Gang. Im ganzen Ort sorgen Künetten für den Rückbau versiegelter Flächen“, scherzt ein Unterretzbacher über die Bodenversiegelung. Diese nimmt immer mehr zu – und bereitet Probleme.

„Beste Ackerböden werden auf Nimmerwiedersehen zerstört“, beobachtet Arno Klien vor allem entlang der Weinviertler Schnellstraße S 3. Der Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes ist mit offenen Augen viel in der Natur unterwegs. „Dort mögen einst bis zum Bach hin feuchte Wiesen gewesen sein“, beruft sich der Hollabrunner auf den Franziszeischen Kataster aus 1822.

Speziell in den 1950er- und 1960er- Jahren sei das Göllersbachtal reguliert worden. „Seinerzeit sind die feuchten Wiesen verschwunden und in Ackerland umgewandelt worden.“ Durch die Drainagierung sind mit der Zeit auch die „guiden Äcker“ trocken geworden, schildert Klien. Die Folge: Bei Starkregen schießt das Wasser ungehindert ins Bachbett. Der Hollabrunner ist darum froh, dass etwa in Aspersdorf geplant ist, den Bach auszuweiten und Wasser im Gebiet zu halten. „Solche Möglichkeiten zur Wasseransammlung sollte es viel mehr geben.“

Kein freier Raum zwischen den Wohnhausanlagen

Im Wald beobachtet Klien ebenso die Austrocknung, unter anderem, weil breite Forstwege und aufgelichtete Waldränder den Abfluss der kühlen Waldluft nach außen beschleunigen.

In der Stadt werde viel zu dicht gebaut, wundert er sich, wie eng Wohnhausanlagen, etwa bei der Knapp-Halle in Hollabrunn, zusammenstehen. „Dazwischen bleibt kein Raum frei“, alles wird versiegelt, Wasser kann nicht gehalten werden. Dabei gebe es laut dem ehemaligen Gym-Lehrer „einfache Kniffe“, auch dort Zwischenräume zu schaffen. „Die Bauten sind wie Würfel angelegt, man müsste sie nur schräg drehen ...“

„Es ist kaum vorstellbar, wie viel Fläche verbaut wird“, sagt Retzbachs Bürgermeister Manfred Nigl, der froh ist, dass speziell in seiner Gemeinde die Bodenversiegelung nicht hoch ist. „Im Siedlungsbereich werden pro Jahr etwa zwei bis vier Häuser neu gebaut.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger weiß, dass das Thema der Flächenversiegelung aktuell Experten und Politik beschäftige. „Vonseiten der Feuerwehr beobachten wir immer häufiger sehr kleinräumige und gleichzeitig sehr heftige Unwetterlagen.“ Zuletzt in Aspersdorf und Wullersdorf. Bei solchen Unwettern kommen enorme Regenmengen zustande, innerhalb kurzer Zeit teils über 100 Liter pro Quadratmeter. „Ich denke, bei solchen Ereignissen kann auch eine unversiegelte Fläche keine nennenswerte Wassermenge auf- nehmen“, meint Zaussinger.

Aktive Wege suchen, um große Versiegelungen zu vermeiden

Wie weit beschäftigt die Problematik der Bodenversiegelung die Bezirkshauptmannschaft? „Oft nur indirekt“, sagt BH-Chef Karl-Josef Weiss, „meist im Zusammenhang mit der Errichtung neuer Betriebsanlagen.“ Projektwerber werden mit den Sachverständigen der Behörde bereits in der Vorphase dahingehend beraten, dass der Bodenbedarf und die Versiegelung möglichst gering gehalten werden sollen. Und es sollen möglichst nur Grundstücke verwendet werden, auf denen eine historische Versiegelung stattfand.

„Nach meiner Beobachtung hat sich gerade in den letzten Jahren das Problembewusstsein der Antragsteller stark verbessert und werden durch diese heute auch aktiv Wege gesucht, eine großflächige Versiegelung zu vermeiden“, sagt der Bezirkshauptmann.

Einige Gemeinden, wie etwa Sitzendorf – die NÖN berichtete über die Entsiegelung im Zentrum – oder Retz, haben bereits Projekte in der Pipeline. „Diese unterstützen wir gerne bei Bedarf mit unserem Know-how“, betont Weiss.

Häuslbauer und Betriebe unterstützen, aber auch Flächenverbrauch reduzieren

Was in Österreich laufend verbaut wird, sei immer noch ein Wahnsinn, findet auch Lukas Niedermayer, für die Wasserversorgung zuständiger Stadtrat in Hollabrunn. Das sei auch ein Grund, warum die ÖVP die kürzlich beschlossene Bausperre im Stadtgebiet mitgetragen hat. Wenngleich man sich in einem Spannungsfeld bewegt: Auf der einen Seite will man Häuslbauer keine Steine in den Weg legen und Betriebe in die Gemeinde locken, um Kommunalsteuer zu lukrieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Auf der anderen Seite soll der Flächenverbrauch reduziert werden und gibt es viele bestehende Liegenschaften, die de facto nicht genutzt werden. Da stelle sich die Frage, wie man sinnvolle Anreize für die Eigentümer schaffen kann, Anwesen herzurichten, zu veräußern oder Gemeinde anzubieten.

Bodenversiegelung bedeutet auch, dass Wasserdurchlässigkeit verloren geht. Als Obmann des Göllersbach Wasserverbandes geht es Niedermayer nicht zuletzt darum, das Wasser („das bisschen, das wir haben“) in der Region zu halten. Auch in Bezug auf die Trinkwasserversorgung. „Momentan haben wir genug Reserven“, betont der Stadtrat. Doch gerade in Dürreperioden seien alle Bürger angehalten, sparsam und wertschätzend mit dem kostbaren Gut umzugehen. Die vor einiger Zeit ins Leben gerufene Förderung für Zisternen und Sickerschächte sei bisher nicht in dem Ausmaß angenommen worden, wie erhofft.

Im Verbandsgebiet seien verschiedene Renaturierungsprojekte am Laufen. Eines, auf zwei Hektar entlang des Göllersbaches zwischen Aspersdorf und Kleinstetteldorf, liegt aktuell bei der BH auf. Niedermayer hofft, dass im Spätherbst mit den Grabarbeiten begonnen werden kann.

Die Grundverfügbarkeit sei immer ein entscheidendes Kriterium. Doch das Bewusstsein für solche Projekte steige in der Bevölkerung, glaubt Niedermayer zu kennen.