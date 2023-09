AK-Fälle werden komplizierter: „08/15-Auskunft gibt es nicht mehr“

Für ihre Mitglieder hat die Hollabrunner Arbeiterkammer (AK) im Halbjahr 2023 711.871 Euro zurückgeholt. „Die Summe ist kleiner als sonst, weil wir von Insolvenzen noch verschont geblieben sind. Das heißt aber nicht, dass wir weniger Arbeit haben“, erklärt Martin Feigl, Leiter der AK-Bezirksstelle. Denn die Fälle, die er und sein Team bearbeiten, werden immer komplizierter. „Die sogenannte 08/15-Auskunft gibt es nicht mehr, die holt sich der Betroffene schon vorher im Internet“, schildert Feigl, dass es nicht selten vorkomme, dass er sich erst einmal in die genaue Gesetzeslage einlesen müsse.

Dankbar ist er, dass er bei den Herausforderungen nicht allein da steht: „Ich könnt‘ mir kein besseres Team wünschen“, lobt er die Hollabrunner Mitarbeiter. Womit er ebenfalls großes Glück habe: „Wir haben eine echte und gelebte Sozialpartnerschaft“, erleichtere der direkte Draht zu AMS, ÖGB, Wirtschaftskammer und allen anderen die Arbeit sehr.

Gelebte Sozialpartnerschaft spart Zeit und Geld

„Das ist nicht in jedem Bezirk so“, berichtet Horst Pammer, Vizepräsident der niederösterreichischen AK im Pressegespräch. Anderswo gebe es etwa Probleme mit dem AMS oder auch der ÖGK, weil es dort innerhalb der Institution schon keinen Zusammenhalt gebe. Dabei sei eine gelebte und ehrliche Sozialpartnerschaft wichtig: „Sie spart Zeit und Geld“, so der Vizepräsident. Oft reiche schon eine Intervention und der Fall geht nicht vor Gericht. „Und so kommt der Arbeitnehmer schneller zu seinem Geld.“

Was Feigl auffällt: „Früher wurde um ein oder zwei ausstehende Urlaubstage nicht gestritten. Das hat sich geändert, weil die Leute das Geld brauchen.“

Im Frühjahr bat ein AK-Mitglied Feigl und seine Team um Hilfe, da es Ungereimtheiten bei der Lohnabrechnung gab. Der Dienstnehmer eines Tischlereibetriebs glaubte, dass ihm im Dezember und Jänner noch Lohn überwiesen wurde. Wie sich herausstellte, war das Geld, das er im Jänner erhielt, eigentlich der Dezemberlohn. Nach einigen Telefonaten und schriftlichen Interventionen hatte die AK schließlich Erfolg: „Der Dienstgeber überwies den Lohn von Jänner und Februar“, berichtet der AK-Leiter. Für den Dienstnehmer hieß das 5.430 Euro auf sein Konto. „Wir holen nur das, was dem Dienstnehmer zusteht“, betont Feigl.

Die Pandemie hat nicht alles schlecht gemacht Horst Pammer, AKNÖ-Vizepräsident

„Du machst die Arbeit, weil du dich berufen fühlst“, denkt Feigl an viele Beratungen und, dass er sich manches Mal fühlt, als „hätten es Kindergartenpädagogen einfacher als ich“. Etwa, wenn ein Dienstgeber nur deswegen Geld zurückhalte, weil er beleidigt auf den Arbeitnehmer ist. Oder, wenn der Firmenchef zugibt, dass er nur auf eine Intervention der Arbeiterkammer gewartet habe. Dennoch betont Feigl: „Nicht alle Arbeitnehmer sind so, es gibt auch viele gute im Bezirk.“

Die Corona-Zeit sei zwar hart gewesen, aber: „Die Pandemie hat nicht alles schlecht gemacht“, findet Pammer. Er erinnert sich gut an die Zeit, als alle auf die Pressekonferenzen und neue Verordnungen warteten. Die AK hatte zwar ebenso wenig Infos wie alle anderen, doch: „Wir waren erreichbar.“ Nicht nur Arbeitnehmer hätten sich gemeldet, sondern auch Arbeitgeber, die alles richtig machen wollten. „Das ist geblieben“, ist der AKNÖ-Vizepräsident froh.

Arbeiterkammer hilft gern, aber nur nach Terminvereinbarung

Was Hollabrunn abgesehen von der gelebten Sozialpartnerschaft noch von anderen Bezirken unterscheidet, seien die Nähe zu Tschechien und viele tschechische Dienstnehmer im Bezirk. Eine solche Vielfältigkeit der Tätigkeitsfelder orte Pammer in nur wenigen Bezirksstellen.

Der Ruf der Hollabrunner Arbeiterkammer ist sogar so gut, dass am Prager Pendant des AMS „ein Zettel hängt, auf dem steht: Wenn jemand rechtliche Probleme hat, soll er bei uns anrufen“, weiß Feigl. Dieses Angebot werde viel genutzt. Dass das eine Ehre ist, weiß auch Pammer: „Die Lebenswelt ist in Tschechien eine andere, da hat man oft kein Vertrauen zu Behörden.“ Darum ist Feigl besonders froh, dass es in seiner Bezirksstelle eine Reinigungskraft gibt, die Tschechisch spricht. „Sie darf mitübersetzten, das ist viel wert“, dankt Feigl dem Vizepräsidenten, dass die AK für diese Dienste zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellt.

Für alle Dienstnehmer hat Pammer noch eine wichtige Botschaft: „Nichts unterschreiben, was ich nicht 100-prozentig versteh‘. Sondern lieber herkommen und beraten lassen.“ – „Aber nicht ohne Terminvereinbarung“, mahnt Feigl, denn die Kalender von ihm und seinen Kollegen seien voll.

Halbjahresbilanz 2023 - Bezirk Hollabrunn: