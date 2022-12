"Akzeptable Lösung": Aerotec-Gläubiger stimmen Zahlungsplan zu

Werbung

In einer abschließenden Tagsatzung stimmten die Gläubiger des Unternehmens Aerotec-Europa Gesellschaft für lufttechnischen Systembau mbH dem vorgeschlagenen Zahlungsplan zu. Die offenen Forderungen werden mit einer Quote von 20 Prozent in mehreren Tranchen bis Ende 2024 beglichen.

Die Sanierung des Unternehmens war aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Krise und dadurch verursachter Liquiditätsengpässe erforderlich geworden, wie Geschäftsführer Thomas Gruhn berichtet: „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses unerfreuliche Kapitel rasch abschließen und mit unseren Partnern eine für alle akzeptable Lösung finden konnten."

"Bereits neue Aufträge in Aussicht"

Er sehe in der Zustimmung der Gläubiger auch einen Vertrauensbeweis in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, so Gruhn. Seitens der Kunden habe es schon während des Zeitraums des Sanierungsverfahrens zahlreiche positive Signale gegeben: „Es wurden nicht nur laufende Projekte wie geplant umgesetzt, sondern auch bereits neue Aufträge in Aussicht gestellt."

Der Experte für Be- und Entlüftung im industriellen Umfeld sieht für das Unternehmen hervorragende Zukunftsperspektiven: „Wir können mit unserer innovativen Technologie den vorhandenen großen Bedarf am Markt sehr gut bedienen – und genau das werden wir machen.“

Aerotec-Europa mit Sitz in Hollabrunn hat im vergangenen Geschäftsjahr mit seiner 17-köpfigen Belegschaft einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.