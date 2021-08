Einen Sommer ganz ohne Kultur wird es in diesem Jahr im Hof der Alten Hofmühle nicht mehr geben. Einen Softeinstieg sozusagen ermöglichen die beiden Kinoabende am 6. und 7. August, die jeweils um 21 Uhr starten. Gezeigt werden die Neuverfilmungen von „Das Dschungelbuch“ aus dem Jahr 2016 und „Aladdin“, der 2019 mit Will Smith als „Dschinni“ herauskam. Unter dem bewährten Motto „Freiluftkino & Chill“ kann man die Kinoabenteuer von Mowgli und Aladdins dienlichem Flaschengeist im Liegestuhl genießen.

Am 27. und 28. August steigt, ebenfalls im Hof der frisch renovierten Hofmühle, jeweils um 19.30 Uhr das – so das Wording der Aussendung – „Hollabrunner Kultur Festival“. Der erste Spieltag wird von der Nachwuchsformation „Sound Exit“ eröffnet.

Sound Exit & Schneider, Klangfenster & Hauser

Die junge Band aus der Region mischt mit einer traditionellen Besetzung und unorthodoxer Blasmusik von Ray Charles bis zu den Toten Hosen die musikalischen Karten neu. Mit einem breit gefächerten Repertoire sorgen die acht jungen Musiker aus dem Wald- und Weinviertel für Hochstimmung.

Der Haupt-Act an diesem ersten Abend wird vom gebürtigen Weinviertler Norbert Schneider und seiner hervorragenden Band bestritten. Der 41-jährige Schneider ist ein österreichischer Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Gitarrist, der in den Musikrichtungen Pop, Austropop, Blues, Reggae, R&B, Funk und Jazz tätig ist. 2010 gewann er den Ö3-Soundcheck, 2014, 2016 und 2019 den AMADEUS Austrian Music Award. Ein eigenes Denkmal setzte er sich aufgrund seiner musikalischen Auseinandersetzung mit einem anderen Denkmal des Austropops – Georg Danzer.

Natascha Friedl, David Friedrich Hecher und Moritz Cermak geben unter dem Namen „Klangfenster Plus“ durch die Kombination von Gesang, Sopransaxophon, Jazzgitarre und E-Bass nicht nur bekannte Lieder der Popgeschichte, sondern auch Stücke aus dem Bereich des Jazz und eröffnen den Konzertabend am 28. August. Danach tritt „die wandelnde Jukebox“, so ein Spitzname Harald Hausers, den er sich mit seiner Livetätigkeit als Keyboarder für Andreas Gabalier verdiente, auf.

Wobei dem Songwriter und Produzenten diese Beschreibung kaum gerecht wird. Davon kann sich jeder Zuhörer beim Konzert in der Hofmühle selbst überzeugen. „Ich freue mich schon sehr auf dieses Konzert! Für mich schließt es den Kreis zu meinem allerersten Auftritt beim Hollabrunner Kultursommer mit dem Projekt ,Harry’s House‘ vor ziemlich genau 18 Jahren, und ich habe bestimmt auch diesmal wieder den einen oder anderen Überraschungsgast mit dabei“, so Hauser, der seine Vorfreude auf das Konzert keineswegs verbergen möchte.

Für die beiden Kinovorstellungen gibt es Tickets ausschließlich an der Abendkasse ab 20 Uhr. Für das „Hollabrunner Kultur Festival“ gibt es Karten per Mail an stadtsaal@hollabrunn.gv.at oder im Stadtsaalbüro ( 02952-3335).