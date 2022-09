Alter Schlachthof: Es wird wieder lauter

Im August dieses Jahres hat der „Verein zur Förderung alternativer Musikkultur“, besser bekannt unter „Masturbation Records“ (MR), ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Mit einem fast ausverkauften Open-Air-Konzert der kalifornischen Ska-Punk-Band „Mad Caddies“ im Alten Schlachthof (ASH) wurde gezeigt, dass das Interesse an alternativer Musik immer noch da ist. Dafür setzen sich die Vereinsmitglieder seit 2001 in Hollabrunn ein.

„Records“ ist noch ein Überbleibsel der 00er-Jahre, wo Bands aus der Umgebung wie „Loony Brain“, „The Eccos“ oder „J*A*N feat. U.D.S.S.R.“ unter dem Hollabrunner Label CDs aufgenommen haben. Und „Masturbation“ kann man in dem Sinne sehen, selbst Hand anzulegen, wenn man etwas verändern möchte.

Den Bedingungen der letzten zweieinhalb Jahre geschuldet, trat man, was Konzerte und Veranstaltungen betrifft, etwas leiser. Genau genommen wurde es im ASH sogar ganz still. „Corona haben wir nur dank Förderungen überstanden“, so Obmann-Stellvertreterin Denise Ernst. Umso motivierter will man wieder durchstarten.

ASHtival und Skate-Contest im Sommer 2023

Für die nähere Zukunft ist einiges geplant, neben Konzerten, die in Genre-Abende gepackt werden, gibt’s auch „klassische Festln“ oder ein Pub-Quiz. Im Sommer 2023 sollen wieder das ASHtival und der Skate-Contest über die Bühne gehen.

Der Verein setzt sich auch für karitative Zwecke ein. So ging etwa ein Teil der Einnahmen beim ASHtival 2018 an die Behindertenhilfe Sonnendach, für die Hollabrunner Ukraine-Hilfe im Frühjahr wurden in Windeseile Location und Hilfskräfte zur Verfügung gestellt.

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die bei unseren Events mithelfen wollen. Man kann uns jederzeit ansprechen oder über Social Media anschreiben“, motiviert Booker Alexander Gruber, aktiv zu werden. An Band-Nachschub mangelt es nicht, wobei gerade der Hollabrunner Raum wenig vertreten ist. Falls es für Newcomer-Bands an fehlenden Probemöglichkeiten scheitern sollte, kann das MR-Team für Abhilfe sorgen: „Mitglieder des Vereins können im ASH kostenlos proben.“ Unter arge.alterschlachthof@gmx.at kann man die Location zudem für Veranstaltungen mieten.

Um die lokale Szene zu unterstützen, ist Folgendes wichtig: „Alle sind willkommen, auch wenn die gebotene Musikrichtung nicht immer dem persönlichen Geschmack entspricht.“ Nur so werde sichergestellt, dass Musik abseits des Mainstreams existieren kann.

Die nächste Möglichkeit dazu gibt es bereits diesen Freitag, 30. September, ab 19 Uhr, wenn die österreichischen Hardcore-Bands „Anchorage“, „Companion“ und „Hope Till December“ im ASH auftreten.

Weitere Infos gibt‘s auf Facebook (MasturbationRecords) und Instagram (m.asturbationrecords).

