Andi Babler zu Gast: SPÖ braucht „Mut und Stärke“

„Wir müssen Mut, Stärke und Leidenschaft zeigen. Wir müssen uns klar abgrenzen.“ So lautete die Empfehlung von Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, an seine Hollabrunner Genossen.

Babler war Gastreferent, als die SPÖ zur Bezirksvorstandssitzung in den Saal der Arbeiterkammer lud. Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Ehrenvorsitzenden Josef Pfeifer, Berichten aus dem Bezirk und der Wahlkampfplanung für die Landtagswahlen 2023 war zunächst Amelie Muthsam, die Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ) NÖ, am Wort. Sie freute sich, dass viele Kandidaten der SJ auf den Listen der Bezirke zu finden sind. „Wir können einen leiwanden Jugendwahlkampf machen.“ Das Ziel der „kleinen Rebellen der Familie“, wie Muthsam die SJ bezeichnet, ist: „Wir wollen mitreden und gehört werden.“ Denn gerade in den vergangenen zweieinhalb Jahren hätte die Jugend hinten anstehen müssen.

Sie bedauerte, dass es in Hollabrunn noch nicht gelungen ist, eine SJ-Gruppe zu installieren; freute sich aber, dass an einem Tag 800 Schulkalender der SJ verteilt wurden.

Babler fordert „radikalen Befreiungsschlag“

Andi Babler, auch Vizepräsident des GVV, griff natürlich die aktuelle politische Situation rund um die Geständnisse von Thomas Schmid und Ex-Kanzler Sebastian Kurz auf. Für den bekennenden Sozialisten ist klar: „Es braucht einen radikalen Befreiungsschlag.“ Wie dieser aussieht? „Neuwahlen.“ Wenn es so weit kommt, müsse sich die SPÖ klar von der ÖVP abgrenzen, wenn es nach dem Traiskirchener Bürgermeister geht, dann wird es keine Koalition mit der ÖVP geben.

Die Menschen dürfen mit all den Krisen nicht allein gelassen werden, beobachtet Babler als Bürgermeister, wie sehr Teuerung und Co. den Bürgern zusetzen. So kommen etwa Familien zu ihm, die in kleinere Wohnungen ziehen wollen, obwohl sie Kinder haben. „Aber die kleinere Wohnung können sie wenigstens erhalten.“

Die Sozialdemokraten hätten bei den Landtagswahlen eine gute Ausgangslage, leicht sei die Situation dennoch nicht, meint Babler. „Wir müssen anders sein“, gibt der Traiskirchner Bürgermeister, der während seines Referats nicht an Kritik an der Volkspartei spart, den Hollabrunner Genossen mit auf den Weg in den Wahlkampf. Und: „Die ÖVP hat uns immer schon als Bittsteller behandelt. Aber das sind wir nicht. Wir müssen wieder selbstbewusster auftreten.“

Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger bedankte sich bei Babler für das „bewegende Referat“. Die SPÖ-Mitglieder nutzten die Gelegenheit, um sich weitere Tipps zu holen und mit Babler zu diskutieren.

