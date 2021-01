Der Unfall, wegen dem sich ein 29-jähriger Wiener am Hollabrunner Bezirksgericht verantworten musste, ereignete sich bereits im November 2018. Warum erst jetzt verhandelt wurde? „Ich hab’ Sie ja nicht gefunden“, so Richter Erhard Neubauer zum Angeklagten, der einige Zeit untergetaucht war. Wenige Tage zuvor wollte er sich sogar noch krank melden und nicht zur Verhandlung erscheinen. „Ich hatte Angst“, erklärte der Angeklagte. Doch am Montag saß er samt Verteidiger auf der Anklagebank.

Vor mehr als zwei Jahren wollte der vierfach vorbestrafte Mann mit zwei Freunden einen Pkw nach Tschechien bringen, um diesen dort günstig reparieren zu lassen. Dabei kam er mit dem Auto ins Schleudern und krachte gegen einen Baum. Er selbst zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu, sein Beifahrer wurde sehr schwer verletzt: Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, eine Schädelfraktur sowie weitere Verletzungen.

„Bei mir konnte nicht verlängert werden …“

Neubauer war verwundert, dass sich der Unfall bei Enzersdorf im Thale ereignete, obwohl das Trio nach Tschechien fahren wollte. Und: Der Lenker war ohne Führerschein unterwegs, das wussten auch die beiden anderen. Warum sich der Wiener dennoch hinters Steuer setzte? „Das haben wir vorher so ausgemacht.“

Keiner der drei Männer war damals im Besitz eines Führerscheins. „Ich hab’ noch nie einen gemacht“, sagte der Angeklagte. Den anderen beiden sei er entzogen worden – wegen Drogenkonsums bzw. wegen des fehlenden Fahrsicherheitstrainings. „Sie hatten Angst, dass der Führerscheinentzug verlängert wird, wenn uns die Polizei erwischt. Bei mir konnte nichts verlängert werden, da ich noch nie einen Führerschein gehabt habe“, erklärte der Unfalllenker die Logik.

Zusätzlich hatte das Auto, mit dem das Trio unterwegs war, kein Pickerl. Und obwohl es November war, waren noch Sommerreifen auf dem Wagen. Dass er sich ohne Führerschein die Fahrt überhaupt zugetraut hatte? „Es war leider nicht meine erste Ausfahrt mit einem Auto“, gestand der 29-Jährige.

Weil er reumütig war und sich schuldig bekannte, beließ es Richter Neubauer bei zwei Monaten Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre. Der Angeklagte nahm das Urteil im Beisein seines Verteidigers sofort an.