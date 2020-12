Auf NÖN.at wollte die Redaktion von ihren Usern wissen, ob sie an den Massentests teilnehmen werden. Nur 37,7 Prozent klickten auf „Ja“. NÖN-Mitarbeiter Franz Enzmann gehört zu jenen, die sich testen lassen: Am vergangenen Samstag trifft er in der Hollabrunner HTL ein. Neben dem Eingang in der Anton Ehrenfriedstraße 10: ein Infoschild mit allen Regeln, die zu beachten sind – Registrierung und Lichtbildausweis bereithalten, Hände desinfizieren, MNS-Pflicht und Abstand halten.

Im Eingangsbereich warten bereits Soldaten, die dem NÖN-Mitarbeiter die Vorgehensweise erklären. Der Roseldorfer desinfiziert seine Hände, zeigt Anmeldeformular und Ausweis. Anschließend wird ihm die richtige Bodenspur zugewiesen, die er entlang gehen soll.

Schlange stehen muss er nicht. Am Ende der Spur wartet das Sanitäterpersonal hinter einem Tisch auf ihn; für die Testperson steht ein Sessel bereit. Ein Sanitäter in weißer Ganzkörpermontur führt nun den Abstrich mit einem Wattestieltupfer in der Nase durch.

Gleich nach der Entnahme geht es der Bodenspur entlang zum Ausgang. Auf einem Tisch liegen noch Infozettel bereit, die die weitere Vorgehensweise bei einem positiven Antigentest erklären. Nach etwa fünf Minuten ist Enzmann draußen. „Die Testung in der HTL war perfekt vom Bundesheer und dem Roten Kreuz organisiert. Hoffentlich sind die Gemeinden ebenso gut vorbereitet“, meint der pensionierte Polizist.

Nach etwa einer Stunde erhält er schließlich sein Ergebnis per E-Mail zugeschickt. Erst als er seine persönlichen Daten eingegeben hat, öffnet sich die Datei zum Befund: „Testergebnis: NEGATIV“.