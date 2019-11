Die Kollegen des 49-Jährigen setzten die Rettungskette in Gang, der Notarzt konnte jedoch nur den Tod des Mannes feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Das Arbeitsinspektorat wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt und es wurden Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache eingeleitet, berichteten die Behörden.