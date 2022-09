„Archäologie ist nie vorbei“: Buch präsentiert

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Der Titel – „Das urnenfelder- und hallstattzeitliche Gräberfeld von Hollabrunn an der Aspersdorfer Straße“ – lässt es erahnen, dass sich das Buch, das als Band 9 der Publikationsreihe „Archäologische Forschungen in NÖ“ soeben erschienen ist, eher an ein Fachpublikum richtet.

Das tat dem Interesse bei der Präsentation am vergangenen Freitag im Stadtmuseum keinen Abbruch. „Was wir immer schon über die Aspersdorfer Straße wissen wollten“, zitierte Gerhard Hasenhündl etwas variiert Woody Allen, als er mit der Präsentation des Buches begann.

Sowohl Hasenhündl als auch Ernst Lauermann, bis 2018 Landesarchäologe Niederösterreichs, pflegten einen durchaus launigen Stil bei ihrer Darstellung der Ergebnisse ihrer Grabungsarbeiten, die 1991 von Hasenhündl initiiert wurden. Sie seien „gemeinsam mit dem Gräberfeld alt geworden“. Für die beiden war es der „krönende Abschluss“ einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Urgeschichte der unmittelbaren Umgebung. Da musste Volker Lindinger, der ebenfalls an der Publikation mitgearbeitet hat, dazwischengrätschen: „Archäologie ist nie vorbei.“

Lindinger kam in dem Grabungsprojekt die Aufgabe zu, das betreffende Gelände geophysikalisch zu untersuchen. Wenig Wunder, dass sein Präsentationsteil wohl so manchen im Publikum an eine Vorlesung an der Uni denken ließ. Aber das wird dem Buch auch gerecht, das Einsteigern in die Materie nicht unbedingt zu empfehlen ist.

Aber ungewöhnliche Methoden, wie die Computertomografie eines Fundes oder eine „Schamanengrab“ benannte Grabstätte, sind schon dazu angetan, Interesse zu wecken. Oder in den Worten Lauermanns: „Halt, da ist ein Scherben g’funden worden.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.