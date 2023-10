ASO-Pädagogin mit Herz, Humor und Optimismus geht in Pension

Beinahe vier Jahrzehnte gehörte Karin Köhler-Friesenbiller dem Team der Allgemeinen Sonderschule Hollabrunn an. Aber nicht nur hier: Die Vorzeigepädagogin, wie sie Schulleiterin Maria Breindl bezeichnet, war an sämtlichen Schulen im Bezirk, in der Bildungsregion 2 und darüber hinaus im Bereich „Sprachheilunterricht“ sowie für Schüler mit Sehbehinderung und Blinde im Einsatz.

Nun verabschiedete sich die Eggenburgerin in den Ruhestand - so auch bei ihren Kollegen der ASO. Diese sind dankbar, dass sie bei Schulveranstaltungen aller Art auf sie zählen konnten. „Wo immer sie gebraucht wurde, war sie mit selbstverständlichem Einsatz dabei“, weiß Breindl.

Köhler-Friesenbiller war mit Herz, Humor, Optimismus, Wertschätzung und hundertprozentigem Einsatz für Generationen von Schülern da. „Das sind nur einige der besonderen Attribute von Karin Köhler-Friesenbiller“, meint die ASO-Schulleiterin. Die Pädagogin hat auf regionaler Ebene als Koordinatorin für Sehbehindertenpädagogik ihr großes praktisches und theoretisches Wissen im Rahmen der „Plattform Sprachheilunterricht“ eingebracht.

Was ihre Kollegen ebenfalls an Köhler-Friesenbiller schätzten, war, dass sie im technologischen Bereich der Versorgung von blinden und sehbehinderten Kindern immer auf dem neuesten Stand gewesen ist. Während der Pandemie lag der Fokus der Pädagogin immer darauf, die Kinder im Online-Unterricht optimal zu unterstützen. „In dieser extremen Zeit war Karin Köhler-Friesenbiller zur Stelle, wann und wo immer sie gebraucht wurde.“

Zur Person: