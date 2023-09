ASO-Schüler gingen unter die Sprayer und gestalteten Bilder

Der Verein „jugendarbeit.07“ ist als Ansprechpartner für Jugendliche im ganzen Land im Einsatz, mobil, in „Spotlight.jungendcafés“ oder im virtuellen Raum. „Außerdem konzipierte die jugendarbeit.07 sehr gerne passgenaue Workshops für Jugendliche in der Gemeinde oder in Schulen“, weiß die Leiterin der Allgemeinen Sonderschule (ASO) und der Landessonderschule (LSS), Maria Breindl.

Die beiden Schulen nehmen gern an solchen Workshops teil. In der LSS präsentierte sich der Verein gleich am Beginn des neuen Schuljahres mit all seinen Angeboten, die Kooperation mit der ASO zieht sich schon über einen längeren Zeitraum hin. Aktuell gab es einen Kreativ-Workshop in den Räumlichkeiten des Vereins, bei dem die Jugendlichen im Gestalten von Spraybildern ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. „Sie taten dies mit Begeisterung, sodass beeindruckende Kunstwerke entstanden“, schildert Breindl. Diese Kunstwerke durften die Kinder natürlich mit nach Hause nehmen. So sind sie auch im privaten Lebensbereich präsent sind und erinnern an die Spray-Aktion mit jugendarbeit.07.

Die höchst engagierten Mitarbeiter von jugendarbeit.07 begleiten nicht nur Jugendliche auf ihrem Entwicklungsweg, sie stehen auch als Ansprechpartner für Eltern und erwachsene Schlüsselpersonen zur Verfügung. „Ein großzügiges und wertvolles Angebot, das die ASO und LSS mit Freude in Anspruch genommen haben, und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, informiert die Schulleiterin.