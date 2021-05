Auch am größten heimischen Hersteller von tiefgekühlten Pommes frites und Erdäpfelspezialprodukten, wie zum Beispiel Rösti, ist die zweite große Pandemiewelle nicht spurlos vorübergegangen. Das bestätigt Dirk Niggemann, Geschäftsführer von Lamb Weston/Meijer (LWM) in Hollabrunn, auf NÖN-Anfrage.

Zu den wichtigen Absatzkanälen des Unternehmens zählt neben dem Einzelhandel sehr stark die mittelständische Gastronomie im In- und Ausland. „Bis in den mittleren Osten waren alle Regionen mehr oder minder gleich betroffen“, schildert Niggemann. Man müsse jedoch festhalten, dass alle Gastro-Bereiche die Möglichkeiten der Abholung und Belieferung kreativ genutzt haben, was von den Verbrauchern entsprechend honoriert worden sei. „Dies führte in Folge zu deutlich geringeren Umsatzrückgängen im Vergleich zur ersten Welle“, resümiert der Geschäftsführer der LWM Austria GmbH.

Pommes-Produktion stockte nur kurz

Positiver Trend ist erkennbar, meint Geschäftsführer Dirk Niggemann. privat, privat

Am Standort in Hollabrunn werden mit 160 Mitarbeitern rund 60.000 Tonnen Tiefkühlprodukte jährlich produziert. Die Produktion der Pommes musste in den letzten Monaten lediglich für eine Woche heruntergefahren werden. „Bei den Spezialprodukten war die Lücke etwas größer und wir haben in Summe sechs Wochen Produktion herausgenommen“, erläutert Niggemann.

Dies sei leicht nachvollziehbar, da Spezialprodukte, wie Rösti und Kroketten, im Bereich der Hotelketten und der Fluglinien stärkere Ausfälle zu verzeichnen hatten. „In guter Zusammenarbeit mit unseren Betriebsräten und der Belegschaft haben wir diese Zeit mithilfe der Corona-Kurzarbeit gut überbrückt und konnten den Mitarbeiterstamm vollumfänglich halten“, betont der Geschäftsführer.

Mit den nun einsetzenden Lockerungen in ganz Europa gehe er von einer baldigen wirtschaftlichen Stabilisierung in Österreich aus und erkenne bereits einen positiven Trend, so Niggemann: „Besonders erfreulich ist, dass wir in der letzten Woche die lang geplante betriebliche Impfung in Kooperation mit dem Lagerhaus Hollabrunn-Horn sehr erfolgreich mit der ersten Impfung starten konnten und so für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch für den Standort einen großen Schritt nach vorne machen konnten.“