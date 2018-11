Allerdings sind laut einer Studie nur 23 Prozent der Österreicher bereit, „auf jeden Fall“ Erste Hilfe zu leisten. Auch im Roten Kreuz Hollabrunn ist man bemüht, diese Zahl zu steigern. Wer das Gefühl hat, in Notfällen nicht richtig handeln zu können, kann am 1. Dezember und am 15. Dezember in der Rotkreuz-Bezirksstelle in der Aspersdorferstraße 34 seine Kenntnisse aufbessern.

Von jeweils 8 bis 17 Uhr werden Grundinhalt wie stabile Seitenlage, Sturzhelmabnahme oder Reanimation erklärt, gezeigt und geübt. Anmeldungen sind über die Kurssuche auf der Rotkreuz-Website möglich. Weitere Infos gibt es auch via E-Mail an maria.goldinger@n.roteskreuz.at.