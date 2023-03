Hollabrunn Aumühlgasse bekommt Gehsteig - und muss gesperrt werden

Der gesperrte Bereich muss ab 29.3. über die Ehrenfriedstraße, Badhausgasse und Schmiedgasse umfahren werden. Foto: Stadtgemeinde Hollabrunn

A utofahrer & Co. aufgepasst: Am Mittwoch, 29. März, starten Straßenbauarbeiten in der Aumühlgasse - zeitlich so gelegt, dass ein Teil der erforderlichen Straßensperre in den Osterferien liegt.