„Die Kammersängerin und vielfach ausgezeichnete Grande Dame der deutschsprachigen Opern- und Theaterbühnen, Renate Holm, ist eine der populärsten Opernsängerinnen und Schauspielerinnen des 20. Jahrhunderts“, heißt es in der Vorankündigung der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich. Und wohl kaum jemand würde dieser Schilderung widersprechen wollen. Vom Publikum wird die langjährige Wahl-Altenmarkterin (Altenmarkt im Thale) nach wie vor für ihre populären Rollen, wie die der Adele in der „Fledermaus“, geliebt.

Nun wurde die Sängerin, die während ihrer ganzen künstlerischen Laufbahn dem Ensemble der Wiener Staatsoper die Treue hielt, im August 90 Jahre alt. Was könnte man einem Menschen mit einem derart reichhaltigen Leben und den vielzähligen Auszeichnungen schenken? Das Auftaktkonzert der Serenaden am Sonntag, 5. September, um 15 Uhr in Baden könnte einer Art Geschenk nahekommen – wobei sich alle als Beschenkte fühlen dürfen.

„Who ist Who“ der Sänger-Gemeinschaft wirkt mit

Die Serenadenkonzerte – heuer sind es insgesamt neun – zeichnen sich durch die Exzellenz der künstlerischen Darbietungen aus. Die Liste der mitwirkenden Interpreten liest sich wie ein „Who ist Who“ der hochkarätigen Sänger-Gemeinschaft. Unter den international renommierten Solisten sind beispielsweise neben dem Staatsopern-Mitglied Clemens Unterreiner auch Ensemblekolleginnen wie Kammersängerin Daniela Fally und Stephanie Houtzeel. Vielversprechenden Nachwuchstalenten wird ebenso eine Bühne geboten, etwa Tenor Paul Schweinester, der gerade erst als Tony in der „West Side Story“ auf der Seebühne in Mörbisch zu erleben war.

Gemeinsam mit dem Bariton Clemens Unterreiner wird Renate Holm Werke und Texte von und über Ludwig van Beethoven rezitieren. Mit Vertonungen von Christian Fürchtegott Gellert und dem berühmten Zyklus „An die ferne Geliebte“ reicht das Programm im stilvollen historischen Rahmen des Hauses der Kunst vom gläubigen bis zum „verliebten“ Beethoven.

Die aus Japan stammende, national und international gefragte Kammermusikerin und Konzertpianistin Miyuki Schüssler, die seit 2003 Dozentin an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ist, wird die beiden Sänger bei der Beethoven-Matinee begleiten.