Bäume im Stadtgebiet: SPÖ kritisiert Grünen-Stadträtin scharf

Es werden Äste entfernt, die in das Lichtraumprofil von Fahrbahnen oder Gehwegen ragen. Außerdem wurde die Fällung von insgesamt 40 Bäumen angeordnet, die abgestorben oder erkrankt seien – bedingt vor allem durch Hitze- und Trockenstress in Folge der Klimaerwärmung und der damit verbundenen Anfälligkeit der Bäume für Schädlingsbefall. Ersatzpflanzungen gemäß der Hollabrunner Baumschutzverordnung werden so bald wie möglich vorgenommen, verlautbart die Stadtgemeinde. Dabei werde auf die Pflanzung von klimafitten und ökologisch wertvollen Baumarten geachtet.

„Bei Gefahr in Verzug werden Bäume sofort gefällt. Wenn Brücken mehr als desolat sind, passiert nichts. In der Gemeinde wird mit zweierlei Maß gemessen“, kommentiert SPÖ-Stadtrat Friedrich Dechant die Information bezüglich der Baumkontrolle. Und: Die zuständige Grünen-Stadträtin Sabine Fasching „sollte nicht bei jeder Baumfällung Krokodilstränen vergießen. Auch ihre oftmals getätigte Behauptung, dass sie von Baumfällungen nicht Bescheid wusste und diese gegen ihren Willen geschahen, zeugt entweder von Ahnungslosigkeit oder Inkompetenz“, meint SPÖ-Gemeinderat Erich Wally.

SPÖ: „Stadträtin hat Wartungsvertrag verabsäumt“

Außerdem lasse Fasching wahllos Bäume im Stadtgebiet pflanzen, habe es aber gleichzeitig versäumt, einen dreijährigen Wartungsvertrag mit der betreffenden Gärtnerei abschließen zu lassen, um eine Anwuchsgarantie zu gewährleisten. „Der Bauhof kann sich mit dem gleichen Mitarbeiterstand nicht um Dutzende neue Bäume kümmern. Ohne entsprechende Pflege gehen viele Jungbäume ein, wie man Jahr für Jahr in Hollabrunn leider feststellen muss“, sind sich Dechant und Wally einig.

Die angegriffene Stadträtin sieht die Sache naturgemäß anders und fühlte sich von den Roten gepflanzt: „Leider beweist die SPÖ wieder einmal ihre Planlosigkeit in Sachen Klimakrise und verwehrt sich gegenüber der Tatsache, dass sowohl Jungbäume als auch ältere Exemplare immer stärker durch Trockenheit und Hitzestress ums Überleben kämpfen.“ Ziel sei es, möglichst viele Bäume zu erhalten und neu zu pflanzen, „weil wir letztlich genau diese Begrünung dringend brauchen werden, um die zunehmende Extremhitze erträglich zu machen“.

Und, so Fasching: „Dass Chaos-Gemeinderat Wally – weil er sonst selber keine Äpfel von Birnen unterscheiden kann und im Gemeinderat immer wieder für Asphaltflächen stimmt – dann aber auch noch die Stadtwerke mit konfusen Anschuldigungen bezichtigt, ist völlig inakzeptabel. Die zuständigen Leute tun ihr Bestes und erweitern laufend ihr Fachwissen, um unsere Bäume so gut wie möglich durch die fortschreitende Klimakrise zu bringen.“