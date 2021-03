10,4 Millionen Euro werden investiert, um in Hollabrunn in der nähe des Bahnhofs ein Parkdeck zu errichten. Der offizielle Spatenstich dazu erfolgte am Freitag (19. März). Exakt 708 Parkplätze sollen dort entstehen.

So soll der Umstieg vom Auto auf die Bahn attraktiver gemacht werden. Ein Ziel, das die ÖBB und das Land NÖ gemeinsam verfolgen. Bereits seit Anfang März laufen die Vorarbeiten, die Bagger sind bereits aufgefahren. Im Oktober soll ein Teil des neuen Parkdecks, das auf der Fläche der bisherigen Park & Ride-Anlage gebaut wird, bereits in Betrieb gehen.

Barrierefreie Stellplätze entstehen

„Auf insgesamt sieben Halbgeschoßen stehen unseren Fahrgästen dann 370 Parkplätze mehr zur Verfügung als jetzt“, nennt ÖBB-Vorstandsdirektor Franz Bauer einen Vorteil der Hollabrunner Anlage. Außerdem wird es acht neue barrierefreie Stellplätze geben, vier Parkplätze werden als E-Ladestationen ausgeführt.

Sie sieht die Zufahrt des künftigen Hollabrunner Parkdecks aus. ÖBB/Florian Kopetzky

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko war beim Spatenstich dabei: „Niederösterreichs Pendler soll der Umstieg vom Auto auf die Bahn so attraktiv wie möglich gemacht werden." Mit dem stetigen Ausbau der P&R-Flächen werde ein Zeichen für die hohe Relevanz eines umweltfreundlichen, nachhaltigen Öffentlichen Verkehrs gesetzt. „Nicht nur, aber natürlich auch besonders im Einzugsgebiet von Wien", ergänzt Schleritzko.

Dach des Parkdecks wird begrünt und mit Photovoltaikanlage ausgestattet

Für die Stadtgemeinde Hollabrunn ist der Spatenstich ein wichtiger Schritt, wie Bürgermeister Alfred Babinsky betont: „Viele unserer Bürger pendeln täglich nach Wien. Sie profitieren in Zukunft von einem überdachten Stellplatz und sicheren Wegen zum Bahnhof über die Lastenstraße." Die Zweiräder kommen ebenfalls nicht zu kurz, wie der Stadtchef weiß: „Insgesamt entstehen rund um den Bahnhof 190 neue Fahrradabstellplätze.“

Mit dem Griff zu den Spaten gaben Hollabrunns Stadtchef Alfred Babinsky, Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko und ÖBB-Vorstandsdirektor Franz Bauer (v.l.) den symbolischen Startschuss für die Bauarbeiten für das neuen Parkdeck. Hans Gschwindl

Die ökologische Nachhaltigkeit des Projekts, wird am Dach sichtbar: Die Fläche wird nicht nur teilweise begrünt, sondern auch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, deren Leistung den Strombedarf des Bahnhofs decken kann.

Geparkt wird bis Oktober am Rübenplatz

Derzeit laufen die Abtrags- und Vorbereitungsarbeiten, bereits ab April sollen die Stiegenhäuser erkennbar sein. Ab Mai wird das Parkdeck in Fertigteil-Systembauweise errichtet. Die Hälfte des neuen Gebäudes soll ab Oktober „bezugsfertig“ sein, wie die ÖBB informiert. Die gesamte Fertigstellung ist im Frühjahr 2022 geplant.

Wo parken die Pendler während der Bauzeit? Am angrenzenden Rübenplatz. Dort und entlang der Lastenstraße finden insgesamt 290 Fahrzeuge Platz. Rechtzeitig zu Beginn der Rübenkampagne im Oktober können die Pendler bereits einen Teil des neuen Parkdecks nutzen. Die Ersatzparkfläche steht dann nicht mehr zur Verfügung.