Baustelle am Lothringerplatz: Parken ist möglich

Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt zur Errichtung des Kreisverkehr am Lothringerplatz haben begonnen. Die Hauptfahrbahn des Lothringerplatzes ist zwar gesperrt, doch der Parkplatz vor der Firma Straka steht zur Verfügung.

Die Einfahrt erfolgt über die Mühlgasse, die Ausfahrt über die Znaimer Straße. Trotz Baustellenbetriebs bleibt die Kurzparkzone aufrecht. Auf den Schrägparkern entlang der Firma Straka darf maximal zwei Stunden geparkt werden. Die Stellflächen für Längsparker auf der gegenüberliegen Seite sind für schnelle Erledigungen nur zum Halten gedacht, hier darf nur zehn Minuten geparkt werden. Parkuhr nicht vergessen!

Zur Erinnerung: Während dieser Sperre werden die Autobushaltestellen am Lothringerplatz aufgelassen. Die Fahrgäste können weiterhin die anderen Haltestellen nutzen: Jene in der Aspersdorferstraße für Fahrten in Richtung Aspersdorf, jene in der Mühlgasse für Wege in Richtung Mariathal, Kleinstetteldorf oder Enzersdorf im Thale sowie die Haltestelle in der Znaimer Straße in Fahrtrichtung Suttenbrunn.

Der Abschluss der Arbeiten ist mit Ende der Sommerferien vorgesehen.