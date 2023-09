Baustelle auf der Wienerstraße geht ins Finale

Für die finalen Asphaltierungsarbeiten muss der Straßenabschnitt zwischen der Senitzergasse und Am Berg vom 23. bis 24. September gesperrt werden. Damit am Freitag (22.9.) die Zufahrt zum Abfallsammelzentrum noch ungehindert möglich ist, ist die Straßensperre ausschließlich für Samstag und Sonntag vorgesehen.

Sie beginnt also am 23.9. ab 6 Uhr und endet am 24.9. um 18 Uhr. Die Umleitungsstrecke wird über die Dr.-Kutscher-Gasse, Emmy-Stradal-Straße, Gilleisstraße, Wimmergasse, Quellengasse und Wienerstraße geführt. Achtung: Im Falle von Schlechtwetter muss die Sperre um ein Wochenende verschoben werden, da das Aufbringen der Asphaltverschleißschicht dann nicht möglich ist.