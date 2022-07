"Baustelle" war bewohnt: Haft für Einbrecher

Werbung

Zweimal suchte ein slowakisches Einbrecher-Duo Hollabrunn im Februar dieses Jahres heim. Das erste Mal am 15. Februar, als die beiden ein Kellerabteil in einem Wohnhaus aufbrachen und drei Elektroräder erbeuteten. Die zweite Runde lief dann nicht ganz so glatt.

Ein noch eingerüstetes Wohnhaus wurde am 17. Februar zum Ziel des Duos. Die Männer zwängten sich durch den Bauzaun und wollen über den außen steckenden Schlüssel ins Haus eingedrungen sein. Danach begannen sie nach Beute zu wühlen.

Was die zwei Einbrecher (33 und 24 Jahre alt) nicht wussten: Das Haus war seit Oktober 2021 bewohnt, weswegen der Hausherr (35) von den Geräuschen um halb sechs Uhr morgens alarmiert wurde. Auf Ansprache des 35-Jährigen ließen sie vor Schreck einen Teil der Beute – und den Autoschlüssel für ihr Fluchtfahrzeug – fallen und flüchteten zu Fuß. Mit wenig Aussicht auf Erfolg, da sie kurz danach in Hollabrunn festgenommen wurden.

Älterer Angeklagter rang sich zu „schuldig“ durch

Auch weil Einbrüche in Wohnstätten vom Gesetz härter geahndet werden, verhandelte ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg die Taten. „Ich möchte alles gestehen“, platzte es förmlich aus dem 24-jährigen Slowaken heraus, als Rada ihn fragte, ob er sich schuldig bekenne. Für die Richterin war das wenig überraschend, da der Taxifahrer sich von vornherein geständig verhielt. Der 33-Jährige, der bisher zu den Vorwürfen schwieg, konnte sich in der Verhandlung zu einem „schuldig“ durchringen.

Dieses Bekenntnis hatte er angesichts seiner zwei einschlägigen Verurteilungen in Österreich, wobei er bis 18. Oktober letzten Jahres eine Haftstrafe verbüßte und bedingt entlassen wurde, dringend nötig. Der Senat widerrief in seinem Urteil die aus dieser Haftstrafe noch offenen zwölf Monate und verurteilte ihn zu weiteren 27 Monaten Gefängnis.

Der Mittäter wurde ob seiner Unbescholtenheit zu 14 Monaten Freiheitsstrafe, davon zehn bedingt, verurteilt, weswegen er nach Anrechnung der Vorhaft seit 17. Februar nach Hause gehen konnte. Das Urteil ist rechtskräftig.

