Fitnessstudios im Bezirk: „Bei uns steht das Training im Vordergrund“

„Es fehlen schätzungsweise noch zehn Prozent“, sagt Christian Hörl, Sprecher der Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer auf APA-Anfrage. So soll in den österreichischen Fitnessstudios die Kundenanzahl noch nicht auf das Vor-Corona-Level zurückgekehrt sein. Als die NÖN bei den Studio-Betreibern nachfragte, bot sich teilweise ein anderes Bild.

„Wir haben in allen Topbody-Standorten einen historischen Höchststand an Mitgliedern“, erzählt Sascha Bauer im NÖN-Gespräch. Er betreibt neben den Standorten in Hollabrunn und Retz auch Horn und Tulln. Im Vorjahr wurde in Großweikersdorf im Bezirk Tulln ein zweiter Topbody-Standort eröffnet. Brandneu ist Bauers Fitnesscenter in Stockerau, das Ende Juli eröffnete. „Auch hier sind wir mit unserem Kundenstand sehr zufrieden“, freut sich der Geschäftsführer über regen Zulauf. Außerdem wird 2024 in Eggenburg ein weiterer Topbody-Standort eröffnen. „Und die Reise ist noch nicht zu Ende“, versichert Bauer.

Viel Trainingsfläche ohne Schnickschnack drum herum

Was die Kunden an Topbody schätzen? „Bei uns steht das Training im Vordergrund. Das liegt im Trend. Den Kunden von heute interessieren die Trainingsmöglichkeiten und nicht das drumherum.“ Darum werden die Trainingsflächen ständig vergrößert, die Zahl der Geräte laufend aufgestockt.

„Wir haben während der Lockdowns die Mitgliedsbeiträge nicht abgebucht. Dafür bekommen wir bis heute positives Feedback“, berichtet Bauer. Außerdem „haben wir das gemacht, was richtig ist, und uns dem 3G-Regime nie angeschlossen“. Der Mitgliedsbeitrag wurde im Topbody nicht erhöht.

Anders verhält es sich im „MyGym“. Dort freut man sich zwar über mehr Mitglieder als vor der Corona-Pandemie, doch aufgrund der Inflation hat das Fitnessstudio im vergangenen Oktober den regulären monatlichen Mitgliedsbeitrag um fünf Euro erhöht.

„An Hitzetagen werden unsere Angebote überraschend gut angenommen. Durch unsere SammaFit-Aktion, bei der alle Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren die Sommerferien über gratis bei uns trainieren dürfen, konnten wir gute Frequenz in der Urlaubszeit reinbringen. Und natürlich haben wir Klimaanlage“, informiert die Studioleiterin Sophie Radinger. Generell war die Frequenz im Sommer dieses Jahr besser als im Jahr zuvor.

Wenn's zu heiß ist, verzichten einige aufs Training im Studio

Das Hollabrunner Fitnessstudio „Salus Forma“ hat seit Corona etwas weniger Mitglieder, wie Ingrid Holcmann informiert. „Durch die Teuerungen wird mehr gespart, leider im Bereich des Sportes“, meint sie. Durch die Extremhitze in den vergangenen Wochen verzeichnet sie deutlich weniger Besucher, Gruppenkurse werden deswegen ebenfalls abgesagt.

Julia Codet betreibt mit „Codetraining“ in Hollabrunn zwar kein klassisches Fitnesscenter, verzeichnet aber mehr Mitglieder als vor Corona: „Wir hören es bis jetzt noch oft, dass für viele die Gesundheit, die Prävention und der gesunde Lebensstil nun ein wichtigeres Thema ist als je zuvor“, beobachtet Codet. Sie hat heuer im Jänner aufgrund der Teuerung die Preise anheben müssen.

An extremen Hitzetagen verschieben einige ihren Termin auf zeitig in der Früh oder spätabends. Die meisten Kunden behalten die Regelmäßigkeit bei, nur wenige sagen das Training ganz ab.