Nur ein Bruchteil der Verkehrsflächen in der Gemeinde Hollabrunn ist nach Frauen benannt. Die Liste Scharinger hat nachgezählt: So seien in der Stadt Hollabrunn von mehr als 170 Verkehrsflächen mehr als 90 nach Personen benannt. "Lediglich vier davon tragen den Namen von weiblichen Persönlichkeiten", berichtet Tauschitz; wie die Emmy-Stradalstraße, benannt nach der Nationalratsabgeordneten Emmy Stradal, die die Interessen der Stadt bei der Erwerbung des ehemaligen Flüchtlingslagers (heute Gartenstadt) unterstützte.

Dieses Ungleichgewicht sei historisch gewachsen, Ziel der Gemeinde müsse es aber sein, dieses in Zukunft auszugleichen.

"Unser Antrag wurde einstimmig beschlossen und hat zum Ziel, bei der zukünftigen Benennung von Verkehrsflächen weiblichen Persönlichkeiten den Vorrang zu geben", vermeldet Tauschitz zufrieden.

Die Geschichte der Gemeinde spiegle sich oftmals auch in den Namen der Verkehrsflächen wider. Um diese Geschichte für alle sichtbar und zugänglich zu machen, wurde mit dem Antrag weiters beschlossen, dass eine Übersicht über alle Verkehrsflächenbezeichnungen in der Gemeinde auf der Gemeindehomepage veröffentlicht wird.