Zuletzt holten sich Jugendliche der Medienmittelschule Ziersdorf mit ihrer Diplompädagogin Sonja Krottendorfer wertvolle Tipps für die Ausbildungs- und Berufswahl. Zum Einzugsgebiet des Hollabrunner BIZ zählen aber auch Schulen aus den Bezirken Korneuburg und Mistelbach.

Das Angebot richtet sich primär an Jugendliche der siebenten bis neunten Schulstufe, die vor der Entscheidung stehen, ob sie eine weiterführende Schule besuchen oder einen Beruf erlernen möchten, sowie an deren Eltern. Für angehende Maturanten stellt sich häufig die Frage, welche Formen des Studierens es gibt und wie die Jobchancen nach dem Abschluss einer akademischen Ausbildung aussehen.

Im letzten Schuljahr haben 1.800 Schüler die BIZ-Dienstleistungen des AMS Hollabrunn in Anspruch genommen, freut sich Abteilungsleiterin Dagmar Mühlbauer-Zimmerl über die beachtliche Frequenz: „In regelmäßig durchgeführten Befragungen erhalten wir sowohl von den Schülern als auch von den begleitenden Lehrkräften überdurchschnittlich gutes Feedback.“

AMS bei der Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2019

Beim Besuch im BerufsInfoZentrum werden die Jugendlichen aktiv ins Informationsgeschehen einbezogen. Besonders gefragt seien Workshops für Schulklassen, in denen persönliche Stärken erarbeitet, Bewerbungstechniken geübt oder verschiedene Berufs- und Ausbildungswege aufgezeigt werden, weiß BIZ-Berater Andreas Strobach. Im vergangenen Schuljahr wurden 75 Klassen gezählt. Bei Elternabenden in Schulen und bei Berufsinformationsmessen sind die AMS-Experten ebenfalls präsent.

So werden sie auch bei der ersten Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn vertreten sein, die im neuen Jahr über die Bühne gehen wird (29. & 30.1. in der Sporthalle). „Neben Interessenstests werden wir Beratung und Information über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten anbieten“, kündigt BIZ-Beraterin Claudia Öller an.

Das BIZ-Team bildet sich auch selbst kontinuierlich weiter, um am Puls der Zeit zu bleiben. So gibt es neue Inputs zu den Themen „Industrie 4.0“ sowie „Jobs & Neue Medien“, bei bei der Messepremiere in Hollabrunn ebenso präsentiert werden.