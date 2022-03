Bezirks-SPÖ zum Frauentag: "Frauen halten sehr viel aus"

Bei der jüngsten Sitzung der SPÖ-Bezirksfrauen drehten sich die Gespräche vor allem um den nahenden Welt-Frauentag (8. März) und darum, weshalb die sogenannten „3G für Kinder“ so wichtig für die Frauen sind: ganztägig, ganzjährig und gratis!

„Der Kindergarten soll am Nachmittag kostenlos sein“, erklärt Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt, die sich den Hollabrunner Frauen gern anschloss. Denn die Kleinkindbetreuung verschlinge derzeit 400 bis 600 Euro pro Monat. „Eine Frau geht oft nur dafür arbeiten“, weiß sie. „Das kann es nicht sein“, schüttelt Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter den Kopf.

Forderungen im Sinne der Wahlfreiheit

Außerdem soll die Bildungszeit im Kindergarten auf den ganzen Tag ausgedehnt werden, wenn es nach den SPÖ-Frauen geht. Derzeit finde diese am Vormittag statt, am Nachmittag wird „nur“ betreut. Eltern seien also gezwungen, Kinder bereits am Vormittag in den Kindergarten zu schicken, auch wenn sie sie in dieser Zeit vielleicht selbst betreuen könnten, weil sie erst am Nachmittag arbeiten müssen.

Für Schmidt ist es wichtig, klarzustellen: „Wir sind für die Wahlfreiheit. Niemand muss sein Kind den ganzen Tag in den Kindergarten schicken.“ Für diese Wahlfreiheit müsse die Politik die Rahmenbedingungen schaffen.

Jede größere Stadt sollte zwei bis drei Wohnungen für Frauen haben.“ Elvira Schmidt Landesvorsitzende der SPÖ-Frauen

„Kleinere Gruppen, mehr Personal und vor allem mehr Wertschätzung für Elementarpädagogen“, wünscht sich Stifter und denkt schmerzlich an die 1,2 Milliarden Euro, die von der Regierung für Kinderbetreuung vorgesehen gewesen wären.

Wie wichtig es ist, dass der Kindergarten am Nachmittag kostenlos ist, zeige sich später vor allem bei den Frauen: Sie werden aus dem Berufsleben gerissen und das sorgt für große Unterschiede bei der Pension. So schlittern Frauen viel öfter in die Altersarmut als Männer. „Frauen haben ebenso eine gute Ausbildung und gute Voraussetzungen für eine Karriere“, betonen die SPÖ-Frauen.

Wenn die Familienplanung ansteht, müssen sich gerade Frauen zwischen Kind und Karriere entscheiden. Es sei sehr schwer, später im Beruf wieder Fuß zu fassen. „Momentan ist es eine Sackgasse für Frauen.“ Diese seien quasi gezwungen, Teilzeit zu arbeiten, um sich auch noch um ihre Kinder kümmern zu können. „Sie haben alle gearbeitet, waren aber nicht erwerbstätig“, sagt Stifter.

Hier sieht die SPÖ ein weiteres Problem: Solange Frauen verheiratet sind, ist die finanzielle Situation der Familie meist in Ordnung. Als Alleinerzieherin, die arbeiten geht und von dem Gehalt die Kinderbetreuung bezahlen muss, sehe die Welt anders aus. „Frauen bleiben darum oft in toxischen Beziehungen und halten sehr viel aus, vor allem, wenn Kinder da sind – dann ertragen sie alles“, bringt eine der SPÖ-Frauen in die Diskussion ein. Genau deswegen sei eine kostenlose Betreuung auch am Nachmittag im Kindergarten so wichtig.

„Frauen bleiben darum oft in toxischen Beziehungen und halten sehr viel aus, vor allem, wenn Kinder da sind – dann ertragen sie alles“

Bei diesem Thema denkt Schmidt daran, dass „wir viel mehr Frauenhausplätze“ brauchen. Stifter wünscht sich, dass die bereits bestehenden finanziell besser unterstützt würden. Was auch fehlt: „Notwohnungen für Frauen.“ Diese werden vor allem gebraucht, wenn die Frauen das Frauenhaus nach einem Jahr verlassen. „Jede größere Stadt sollte zwei bis drei solcher Wohnungen haben.“

