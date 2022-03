"Brot und Rosen" und Postkarten zum Pflücken im Weltladen

Der Slogan "Brot und Rosen" stammt aus einer Rede der New Yorker Gewerkschafterin Rose Schneiderman im Jahr 1911: "The woman worker needs bread, but she needs roses too". Am Foto: Bürgerliche Unterstützerinnen des Streiks von 20.000 New Yorker Textilarbeiterinnen (1910).

Foto: George Grantham Bain Sammlung, Library of Congress